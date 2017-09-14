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Flippy Knife для Android

Flippy Knife 1.3 для Android

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Описание Flippy Knife 1.3 для AndroidОписание   Скачать Flippy Knife 1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (35,38 Мб) Скриншоты Flippy Knife 1.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Flippy Knife 1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Flippy Knife 1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Flippy Knife - покажите насколько мастерски вы владеете различными видами холодного оружия. Метайте в мишень всевозможные виды ножей (а также топоры, мачете, мечи и пр.), собирайте призы и уникальные награды, коллекционируй комбо, исследуйте различные локации и открывайте новые виды оружия. Имеется несколько режимов игры: Комбо, Аркада и Восхождение.

Стань настоящим мастером, используя лучшие ножи со всего мира. Тебя ждет веселое приключение, полное приятных сюрпризов, главное помни: мастерство приходит с опытом!

Ключевые особенности:

  • реалистичная физика ножей
  • более 35 знаменитых ножей, мечей и топоров, собери их все!
  • различные локации: кэмпинг, лесной домик, вершины деревьев, пень на поляне...
  • управление одним пальцем
  • делись и соревнуйся с друзьями, чтобы стать лучшим!
Скриншоты Flippy Knife:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Flippy Knife отмечена редакцией SoftPortal.com
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