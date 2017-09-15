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Angry Birds Match для iOS

Angry Birds Match 1.1.0 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds Match 1.1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds Match 1.1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (210 Мб) Скриншоты Angry Birds Match 1.1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Angry Birds Match 1.1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Match 1.1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Angry Birds Match - свиньи из шкуры вон лезут, чтобы испортить птенцам все веселье, но малышей ничто не остановит! Особенно когда их поддерживают большие птички. Ред, Чак и Бомб готовы помочь птенцам выбраться из любой передряги.

И очень кстати, поскольку крохи в них попадают постоянно. Конечно, чтобы закатить вечеринку, тебе тоже придется поднапрячься: совмещать предметы, искать наряды и выполнять разные поручения!

Ключевые особенности:

  • Познакомься более чем с 50 милыми птенцами!
  • Находи птенцов и получай ценные подарки!
  • Наведывайся в гости к птенцам, чтобы приодеть их в новые наряды или просто узнать, как они поживают!
  • Простая, веселая и интересная игра в жанре «три в ряд»!
  • Совмести не менее 4 предметов, чтобы получить Злых птиц!
  • Более 1000 веселых и непростых уровней, а также постоянные новинки!
  • Множество непростых головоломок: лопай свиней, собирай вкусняшки и выполняй другие задания!
  • Используй классные усилители, чтобы пройти сложные уровни.
  • Подключись к Facebook и синхронизируй свой прогресс!
  • Играй без подключения к Интернету!
  • Внимание! Критический уровень милоты.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Match:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа Angry Birds Match отмечена редакцией SoftPortal.com
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