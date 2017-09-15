Сканворды плюс 2.5 для iPhone, iPad
Сканворды плюс - отличный электронный сборник разнообразных по сложности и тематике сканвордов, которые помогут увлекательно и с пользой скоротать свободное время
1010! 56 для iPhone, iPad
1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом
2048 2.0.4 для iPhone, iPad
2048 - любопытная логическая игра, где пользователю нужно достичь общего числа 2048, перемещая клетки с цифрами в матрице 4х4
Fishdom 2.4.0 для iPhone, iPad
Увлекательная головоломка для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроку предлагается возможность создать уникальный и неповторимый аквариум своей мечты. Для этого
Trism 1.55 для iPhone, iPad, iPod
Trism - головоломка в которой нужно сокращать на игровом поле 3 и более одинаковых треугольника. При этом можно по вертикали, горизонтали и диагоналям прокручивать
Gardenscapes 1.8.0 для iPhone, iPad
Увлекательная игра для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроку предстоит расчистить территорию заброшенного парка и создать свой сад мечты. А для этого придется