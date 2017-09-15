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5 Angry Birds Match - свиньи из шкуры вон лезут, чтобы испортить птенцам все веселье, но малышей ничто не остановит! Особенно когда их поддерживают большие птички. Ред, Чак и Бомб готовы помочь птенцам выбраться из любой передряги. И очень кстати, поскольку крохи в них попадают постоянно. Конечно, чтобы закатить вечеринку, тебе тоже придется поднапрячься: совмещать предметы, искать наряды и выполнять разные поручения! Ключевые особенности: Познакомься более чем с 50 милыми птенцами!

Находи птенцов и получай ценные подарки!

Наведывайся в гости к птенцам, чтобы приодеть их в новые наряды или просто узнать, как они поживают!

Простая, веселая и интересная игра в жанре «три в ряд»!

Совмести не менее 4 предметов, чтобы получить Злых птиц!

Более 1000 веселых и непростых уровней, а также постоянные новинки!

Множество непростых головоломок: лопай свиней, собирай вкусняшки и выполняй другие задания!

Используй классные усилители, чтобы пройти сложные уровни.

Подключись к Facebook и синхронизируй свой прогресс!

Играй без подключения к Интернету!

Внимание! Критический уровень милоты. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Angry Birds Match для Android