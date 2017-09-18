Фантастические твари: следствие ведут маги - освежите в памяти все, чему вас учили в Хогвартсе: эти навыки вам понадобятся, чтобы расследовать самые невероятные магические дела. В новой игре, созданной по мотивам знаменитого цикла Роулинг о Волшебном мире, вы сможете искать предметы, опрашивать свидетелей, анализировать улики и творить заклинания, чтобы найти и защитить вымирающие виды волшебных существ.

Ключи к разгадке очередной тайны волшебного мира лежат прямо у вас под носом, но хватит ли у вас навыков и умения, чтобы верно расшифровать их и найти волшебных тварей? Используйте заклинания, варите зелья и анализируйте улики, чтобы раскрывать сложные и интересные дела.

Вы – самый молодой и перспективный сотрудник отдела по контролю за магическими животными, естественно, что вам будут доставаться самые сложные и интересные дела. Нюхлеры, кентавры, единороги, - вы способны найти кого угодно. Используйте все свои навыки, чтобы справиться с любым "зверским" заданием; в конце концов, кто, если не вы?