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Фантастические твари: следствие ведут маги для iOS

Фантастические твари: следствие ведут маги 2.3.7805 для iPhone, iPad

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Описание Фантастические твари: следствие ведут маги 2.3.7805 для iPhone, iPadОписание   Скачать Фантастические твари: следствие ведут маги 2.3.7805 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (301 Мб) Скриншоты Фантастические твари: следствие ведут маги 2.3.7805 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Фантастические твари: следствие ведут маги 2.3.7805 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Фантастические твари: следствие ведут маги 2.3.7805 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Фантастические твари: следствие ведут маги - освежите в памяти все, чему вас учили в Хогвартсе: эти навыки вам понадобятся, чтобы расследовать самые невероятные магические дела. В новой игре, созданной по мотивам знаменитого цикла Роулинг о Волшебном мире, вы сможете искать предметы, опрашивать свидетелей, анализировать улики и творить заклинания, чтобы найти и защитить вымирающие виды волшебных существ.

Ключи к разгадке очередной тайны волшебного мира лежат прямо у вас под носом, но хватит ли у вас навыков и умения, чтобы верно расшифровать их и найти волшебных тварей? Используйте заклинания, варите зелья и анализируйте улики, чтобы раскрывать сложные и интересные дела.

Вы – самый молодой и перспективный сотрудник отдела по контролю за магическими животными, естественно, что вам будут доставаться самые сложные и интересные дела. Нюхлеры, кентавры, единороги, - вы способны найти кого угодно. Используйте все свои навыки, чтобы справиться с любым "зверским" заданием; в конце концов, кто, если не вы?

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Фантастические твари: следствие ведут маги:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКвесты, Adventure
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