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Программа для авторазборки для Windows

Программа для авторазборки 1.36

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Описание Программа для авторазборки 1.36Описание   Скачать Программа для авторазборки 1.36СКАЧАТЬ (15,03 Мб) Скриншоты Программа для авторазборки 1.36Скриншоты (6)   Статистика Программа для авторазборки 1.36Статистика   Отзывы о Программа для авторазборки 1.36Отзывы (0)  
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Программа для авторазборки - программа для учета автозапчастей с разборки, благодаря которой можно значительно сократить время занесения запчастей в базу данных, а также быстрее найти запчасти для продажи.

В программе для авторазборок ведётся уникальный штучный учет каждой автозапчасти. Запчасти снятые с автомобиля донора имеют свои уникальные особенности и требуют соответствующего учёта. Запчасти с разборки имеют привязку к автомобилю донору и наследуют его базовые свойства для возможности в дальнейшем подобрать под искомый автомобиль необходимые запчасти.

Программа ведёт отдельный реестр автомобилей доноров со всеми основными параметрами: модель, годы поколений, VIN, кузов, трансмиссия, двигатель, цвет и т.д.

Ключевые особенности:

  • Учет автозапчастей с авторазборки
  • Поддержка работы как с локальной offline базой так и с online базой через интернет
  • Учет автомобилей доноров запчастей
  • Учет запчастей не связанных с автомобилем донором. Новые или коммисионные запчасти
  • Ведение документов прихода и продажи запчастей
  • Индивидуальный учет каждой запчасти
  • Удобный поиск запчастей по любому параметру
  • Учет местоположения запчастей.
  • Отчёты по прибыли и расходам, по закупкам и продажам запчастей и т.д.
  • Возможность хранения изображений, отсканированных копий документов и файлов напрямую в базе
  • Экспорт данных в Excel
  • Разграничение прав пользователей программы
Скриншоты Программа для авторазборки:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 10000 руб.
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТранспорт - Складской учет - Ведение дел
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