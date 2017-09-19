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Battle Bay для iOS

Battle Bay 2.4.15107 для iPhone, iPad

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Описание Battle Bay 2.4.15107 для iPhone, iPadОписание   Скачать Battle Bay 2.4.15107 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (494 Мб) Скриншоты Battle Bay 2.4.15107 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Battle Bay 2.4.15107 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Battle Bay 2.4.15107 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Battle Bay - сразись с реальными противниками и укроти волны в командной игре в режиме реального времени. Выбери корабль, установи на него пушки и вместе с товарищами дай бой соперниками в морских PvP-боях для команд из пяти игроков. Покажи врагу свой тактический гений и силу своих орудий, а затем улыбнись и помаши ему ручкой, пока он скрывается под водой!

Ключевые особенности:

  • Захватывающие командные бои на экране мобильных устройств! Вместе с союзниками дай бой соперникам со всего мира в морских сражениях — все, чтобы скрасить ожидание на автобусной остановке!
  • Сражайся на 5 кораблях: Enforcer, использующихся в нападении; Defender, практически неразрушимых плавучих танках; Shooter, обладающих широчайшим набором орудий; Speeder, быстро снующих по полю боя; и Fixer, помогающих союзникам остаться на плаву. Улучшай свои корабли и увеличивай их прочность, защиту, скорость и огневую мощь!
  • Пушки, торпеды, мины — собирай, объединяй и усиливай предметы с помощью разветвленной системы улучшений. Используй предметы нападения или обороны, подходящие твоему стилю игры. Сделай все, чтобы удержать команду на плаву!
  • Нападай на врагов, паля из всех орудий, или уйди в глухую оборону и захвати контрольную точку. Различные классы кораблей, каждый с уникальными способностями и снаряжением: орудиями, броней, предметами и перками, — позволят воплотить в жизнь любую стратегию.
  • Создай гильдию и вместе с друзьями побеждай врагов в сражениях. Находи соперников в таблице лучших гильдий. Удастся ли тебе воцариться на ее вершине?
  • Выполняй задания, чтобы получить золото или сахар, или проходи серии поручений, за которые можно получить редкую добычу! Зарабатывай достижения (например, протаранив горящим остовом своего корабля противника) и вместе с ними — сверхценные жемчужины! Каждые 2 недели соревнуйся в турнирах и сражайся за эксклюзивные награды!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Battle Bay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Battle Bay

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