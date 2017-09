Reigns 1.08 для iOS Время стать новым королем средневековья в новой карточной стратегии Reigns. Вы должны соблюсти равновесие между четырьмя силами: церковь, общество, армия и Война кубиков 1.3 для iPhone, iPad Война кубиков - несложная, но довольно-таки увлекательная стратегия, где поставлена задача захватить как можно больше территории противника Magic Rush: Heroes 1.1.137 для iPhone, iPad Военная стратегия с 3 эпическими стилями геймплея. Соберите вашу Лигу Героев и врывайтесь на войну! Защищайте свою честь на PvP Арене, используйте ультимативные

Jelly Defense 1.21 для iPhone, iPad, iPod Jelly Defense - стратегия в которой нужно расставлять башни так, чтобы у желе не было никаких шансов пройти к вашим кристаллам. Башни нужно строить того цвета, Clash of Clans 9.105.11 для iPhone, iPad Clash of Clans - возглавьте маленький, но очень гордый и амбициозный клан свирепых варваров, расширяйте свою деревню, приглашайте в свою армию наемников и смело Call of Duty Heroes 4.2.1 для iPhone, iPad Call of Duty Heroes - стратегическая игра по мотивам легендарной серии шутера Call of Duty