Мегаполис - это увлекательная стратегия для тех, кто хочет стать во главе города своей мечты. Если Вас привлекает градостроительство и Вы хотите реализовать себя в создании уникального проекта, добро пожаловать в нашу игровую вселенную!

Развивайте и совершенствуйте свой город. Вам станут доступны различные здания инфраструктуры: аэропорт, железная дорога и морской порт, заводы и фабрики, гидро- и атомные электростанции, налоговая, мэрия, полицейское управление. А также бесчисленные парки, многоквартирные жилые дома и особняки, всемирно известные памятники архитектуры - и многое другое!

Создавайте необычные города вместе с друзьями, привлекайте больше новых жителей, обменивайтесь подарками, и узнайте, кто из вас лучший архитектор! Любой из материалов можно получить бесплатно. Достаточно нажать кнопку «Попросить» и дождаться подарка!



Основные возможности:

впечатляюще реалистичная графика;

увлекательный геймплей;

интересные задания, награды и достижения, которые помогут быстро освоиться в игре;

более 3000 различных зданий и достопримечательностей;

свыше 250 материалов для строительства уникальных объектов;

больше 100 типов товаров на фабриках;

множество разнообразных декораций для украшения города;

возможность расширения как наземных, так и водных территорий;

выгодные акции и ежедневные подарки.

Присутствует возможность находить друзей в социальных сетях, посещайть их города, помогайть друг другу в работе, дарить и получать подарки. Расширяйте свой город и открывайте новые горизонты для творчества! Пусть строительство не замирает ни на минуту!