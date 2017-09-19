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Мегаполис для iOS

Мегаполис 3.90.21652 для iPhone, iPad

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Описание Мегаполис 3.90.21652 для iPhone, iPadОписание   Скачать Мегаполис 3.90.21652 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (147 Мб) Скриншоты Мегаполис 3.90.21652 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Мегаполис 3.90.21652 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Мегаполис 3.90.21652 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Мегаполис - это увлекательная стратегия для тех, кто хочет стать во главе города своей мечты. Если Вас привлекает градостроительство и Вы хотите реализовать себя в создании уникального проекта, добро пожаловать в нашу игровую вселенную!

Развивайте и совершенствуйте свой город. Вам станут доступны различные здания инфраструктуры: аэропорт, железная дорога и морской порт, заводы и фабрики, гидро- и атомные электростанции, налоговая, мэрия, полицейское управление. А также бесчисленные парки, многоквартирные жилые дома и особняки, всемирно известные памятники архитектуры - и многое другое!

Создавайте необычные города вместе с друзьями, привлекайте больше новых жителей, обменивайтесь подарками, и узнайте, кто из вас лучший архитектор! Любой из материалов можно получить бесплатно. Достаточно нажать кнопку «Попросить» и дождаться подарка!

Основные возможности:

  • впечатляюще реалистичная графика;
  • увлекательный геймплей;
  • интересные задания, награды и достижения, которые помогут быстро освоиться в игре;
  • более 3000 различных зданий и достопримечательностей;
  • свыше 250 материалов для строительства уникальных объектов;
  • больше 100 типов товаров на фабриках;
  • множество разнообразных декораций для украшения города;
  • возможность расширения как наземных, так и водных территорий;
  • выгодные акции и ежедневные подарки.

Присутствует возможность находить друзей в социальных сетях, посещайть их города, помогайть друг другу в работе, дарить и получать подарки. Расширяйте свой город и открывайте новые горизонты для творчества! Пусть строительство не замирает ни на минуту!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Мегаполис:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Симуляторы
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Отзывы о программе Мегаполис

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