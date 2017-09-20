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Football Strike - Multiplayer Soccer для Android

Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для Android

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Описание Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для AndroidОписание   Скачать Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (39,74 Мб) Скриншоты Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Football Strike - Multiplayer Soccer - динамическая игра, в которой необходимо состязаться с друзьями в мультиплеере, забивая штрафные, или зарабатывая репутацию звезды в режиме карьеры!

Присутствует несколько режимов игры, например зарабатывать очки в режиме игры на время или играть один на один поочередно за нападающего и вратаря в режиме "Штрафной удар". Можно украшать своих нападающего и вратаря, меняя их внешний вид, форму и атрибутику.

Играйте в режиме карьеры, выступайте на разных стадионах по всему миру и проходи особые футбольные испытания, зарабатывая медали!

Ключевые особенности игры:

  • Забивай голы и перехватывай мячи одним движением пальца!
  • Играй онлайн в режимах "Игра на время" и "Штрафной удар"!
  • Играй с друзьями и бросай вызов игрокам со всего мира!
  • Стань представителем своей любимой команды! Играй от FC Barcelona, FC Zenit, FC Borussia (Dortmund), FC Schalke 04 и многих других!
  • Проходи режим карьеры и зарабатывай медали!
  • Улучшай своего игрока и его снаряжение и состязайся со звездами!
  • Динамичный игровой процесс не даст заскучать!
Скриншоты Football Strike - Multiplayer Soccer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе Football Strike - Multiplayer Soccer

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