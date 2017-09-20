Soccer Stars 3.8.0 для Android
Soccer Stars – забавная версия футбола. Соперники в игре встречаются со всего мира, а если использовать учетную запись Facebook, то появится шанс сразиться с
Perfect Kick 2.2.0 для Android
Perfect Kick – покажите всему миру, как пробивают пенальти настоящие знатоки футбола. Для начала необходимо потренироваться, что бы научиться как следует бить
Мастер по стрельбе из лука 3D 2.4 для Android
Мастер по стрельбе из лука 3D – реалистичная стрельба из спортивного лука по мишеням. Посетите четыре игровые локации, поражайте цели, несмотря на помехи, повышайте
Basketball Stars 1.10.0 для Android
Basketball Stars – симулятор баскетбола определит самого лучшего игрока в мире по броскам в корзину. Что бы победить, используйте финты в атаке и плотную защиту в
Doodle Basketball 1.0.8 для Android
Doodle Basketball – несложная и занимательная аркада с реалистичной физикой. Попадайте мячиком в баскетбольную корзину и набирайте максимальное количество очков. За
Мини Хоккей. Чемпионат Звезд 2.22 для Android
Мини Хоккей. Чемпионат Звезд - простая, очень веселая и эмоциональная игра для Android-смартфонов и планшетов, в которую можно играть с Вашими друзьями или против