Par 72 Golf Lite 2.04 для iPad, iPhone, iPod
Par 72 Golf Lite - спортивный 3D симулятор игры в гольф. Как обычно, нужно за минимальное число ударов по мячу загнать его в лунку. Скорость удара регулируется
World Cup Table Tennis HD 2.2.1 для iPad
World Cup Table Tennis HD - прекрасный симулятор настольного тенниса, который придется по вкусу всем любителям скоротать свободное время вместе ракеткой
8 Ball Pool 3.10.2 для iPhone, iPad
8 Ball Pool - один из лучших симуляторов бильярда на Вашем мобильном устройстве
Underground Basketball 1.0 для iPad
Underground Basketball - 3D баскетбол для iPad в котором основная цель - попадать в корзину мячом из всевозможных ситуаций и на различных расстояниях от щита.
Soccer Stars 3.8.2 для iPhone, iPad
Soccer Stars - захватывающий и увлекательный настольный футбол в формате 5х5, где Вам противостоят реальные пользователи из любых уголков земного шара
Air Hockey Gold 1.19 для iPhone, iPad
Air Hockey Gold - отличный симулятор воздушного хоккея, который позволит ощутить настоящие эмоции и азарт от захватывающих матчей