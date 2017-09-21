Динамичный мультиплеер со штрафными ударами? Это Football Strike - Multiplayer Soccer!

Такой игры про футбол вы еще не видели! Состязайся с друзьями в мультиплеере, забивая штрафные, или зарабатывай репутацию звезды в режиме карьеры!

Брось вызов всему миру в разных режимах игры онлайн! Зарабатывай очки в режиме игры на время или играй один на один поочередно за нападающего и вратаря в режиме "Штрафной удар"!

Украшай своих нападающего и вратаря! К твоим услугам море предметов! Демонстрируй свой стиль или выбирай цвета любимой команды!

Играй в режиме карьеры, выступай на разных стадионах по всему миру и проходи особые футбольные испытания, зарабатывая медали!

Благодаря простому и динамичному игровому процессу в Football Strike - Multiplayer Soccer легко играть; тебя ждут бесконечные и увлекательные футбольные состязания!

Ключевые особенности игры: