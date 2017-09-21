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Football Strike - Multiplayer Soccer для iOS

Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для iPhone, iPad

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Описание Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (153 Мб) Скриншоты Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Динамичный мультиплеер со штрафными ударами? Это Football Strike - Multiplayer Soccer!

Такой игры про футбол вы еще не видели! Состязайся с друзьями в мультиплеере, забивая штрафные, или зарабатывай репутацию звезды в режиме карьеры!

Брось вызов всему миру в разных режимах игры онлайн! Зарабатывай очки в режиме игры на время или играй один на один поочередно за нападающего и вратаря в режиме "Штрафной удар"!

Украшай своих нападающего и вратаря! К твоим услугам море предметов! Демонстрируй свой стиль или выбирай цвета любимой команды!

Играй в режиме карьеры, выступай на разных стадионах по всему миру и проходи особые футбольные испытания, зарабатывая медали!

Благодаря простому и динамичному игровому процессу в Football Strike - Multiplayer Soccer легко играть; тебя ждут бесконечные и увлекательные футбольные состязания!

Ключевые особенности игры:

  • Забивай голы и перехватывай мячи одним движением пальца!
  • Играй онлайн в режимах "Игра на время" и "Штрафной удар"!
  • Играй с друзьями и бросай вызов игрокам со всего мира!
  • Стань представителем своей любимой команды! Играй от FC Barcelona, FC Zenit, FC Borussia (Dortmund), FC Schalke 04 и многих других!
  • Проходи режим карьеры и зарабатывай медали!
  • Улучшай своего игрока и его снаряжение и состязайся со звездами!
  • Динамичный игровой процесс не даст заскучать!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Football Strike - Multiplayer Soccer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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