Archery King - проверьте, насколько хорошо вы хорошо владеете мастерством стрельбы из лука. В этом увлекательном симуляторе можно соревноваться как с самим собой, оттачивая свое умение на тренировке, или же участвуя в различных турнирах, состязаться с реальными игроками со всего мира.

Игроку доступны всевозможные предметы снаряжения, чтобы подобрать для себя подходящий лук и стрелы! Сотни доступных сочетаний снаряжения позволяют настроить игровой процесс по своему вкусу.

Состязайтесь один на один в режимах "Классика" и "Гонка", повышайте свой уровень, чтобы получить доступ к новым картам и состязаться там с лучшими игроками, оттачивайте свои навыки и состязайтесь со своими друзьями в мультиплеере.