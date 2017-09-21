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Archery King для Android

Archery King 1.0.19 для Android

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Описание Archery King 1.0.19 для AndroidОписание   Скачать Archery King 1.0.19 для AndroidСКАЧАТЬ (57,54 Мб) Скриншоты Archery King 1.0.19 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Archery King 1.0.19 для AndroidСтатистика   Отзывы о Archery King 1.0.19 для AndroidОтзывы (0)  
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Archery King - проверьте, насколько хорошо вы хорошо владеете мастерством стрельбы из лука. В этом увлекательном симуляторе можно соревноваться как с самим собой, оттачивая свое умение на тренировке, или же участвуя в различных турнирах, состязаться с реальными игроками со всего мира.

Игроку доступны всевозможные предметы снаряжения, чтобы подобрать для себя подходящий лук и стрелы! Сотни доступных сочетаний снаряжения позволяют настроить игровой процесс по своему вкусу.

Состязайтесь один на один в режимах "Классика" и "Гонка", повышайте свой уровень, чтобы получить доступ к новым картам и состязаться там с лучшими игроками, оттачивайте свои навыки и состязайтесь со своими друзьями в мультиплеере.

Скриншоты Archery King:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСимуляторы
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