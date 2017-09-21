War Wings для Android

War Wings 3.0.41 для Android

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Описание War Wings 3.0.41 для AndroidОписание   Скачать War Wings 3.0.41 для AndroidСКАЧАТЬ (25,66 Мб) Скриншоты War Wings 3.0.41 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика War Wings 3.0.41 для AndroidСтатистика   Отзывы о War Wings 3.0.41 для AndroidОтзывы (0)  
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War Wings - участвуйте в захватывающих динамических воздушных сражениях на боевых самолетах Второй мировой. Вначале игрок выбирает одну из четырех доступных наций (Британия, Германия, США и СССР) и постепенно, шаг за шагом, начинает тернистый путь летчика-аса, участвуя в масштабных боях PvP 4 на 4 в реальном времени.

В сражениях зарабатывается внутриигровая валюта и накапливается опыт, которые можно впоследствии тратить на улучшение своего самолета, исследования новых модулей и открытия новых самолетов. В зависимости от комплектации меняется как стратегия, так и тактика боя. Доступно множество вариантов управления.

Особенности игры:

  • Масштабные воздушные бои PvP 4 на 4 в реальном времени
  • Узнай, что такое настоящий бой: оружие наносит реалистичные повреждения самолетам
  • Оснащай свой самолет: широкие возможности комплектации открывают новые стратегии и тактики боя
  • Огромный выбор самолетов: более 70 моделей с возможностью настройки
  • Множество вариантов управления: движение, виртуальный джойстик или D-Pad
  • Управляй боевыми самолетами Второй мировой, основанными на реально существовавших моделях
  • Мировые рейтинги PvP с ценными призами и возможностью настройки эмблем игроков
Скриншоты War Wings:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОнлайн клиенты - Симуляторы
 Программа War Wings отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе War Wings

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