Radmin VPN - бесплатная и простая в использовании программа для создания виртуальных частных сетей (VPN) для решения различных задач. Программа позволяет пользователям устанавливать безопасное и надежное соединение между компьютерами через Интернет, как если бы они были соединены через локальную сеть.

Приложение позволяет объединять распределенные команды, создавать одну общую сеть независимо от того, как далеко вы находитесь друг от друга. С помощью Radmin VPN можно соединиться с удаленными компьютерами, которые находятся за файерволлами и не имеют публичных IP адресов.

Отсутствуют ограничения по числу сетей и пользователей в сети, а благодаря высокой скорости работы, Вы не заметите разницы по сравнению с работой программ или игр в локальной сети. Скорость соединения достигает 100 Мбит.

Благодаря интеграции с программой удаленного доступа Radmin, можно получить безопасный доступ и работать за удаленным компьютером откуда угодно, будь то из дома, гостиницы или аэропорта. Все ваши файлы, приложения и почта - на расстоянии клика от Вас, куда бы Вы ни отправились.

Ключевые особенности: