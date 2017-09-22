Похудение по методу «Х» - это трезвый взгляд на проблему избавления от лишнего веса. Обычные методы – малорезультативны? Значит, нужно использовать необычные: никакого насилия над собой (чем жёстче ограничения, тем больше сопротивление организма), правильная мотивация и – различные лайфхаки.
В первой части книги рассказывается о том, что подсчитывать калорийность продуктов в надежде сбросить вес – почти бесполезно; диеты, дробное питание, дедлайн принятия пищи в 18 часов – не только бесполезные, но даже вредные практики. На своём опыте, наверное, все уже убедились, что любой «лёгкий способ похудеть» оказывается либо ложью, либо в использовании намного сложнее обычных диет. Счётчики калорий, баллов; дневники питания, таблицы продуктов, которые «можно» и «нельзя», режим, спорт/фитнесс... Теперь вам всё это категорически не понадобится.
Во второй части книги вас ждут практические советы, лайфхаки, стратегия и тактика борьбы с лишним весом:
- История создания метода «Х».
- Суть метода «Х».
- Тайна нашего организма. О чём молчат диетологи.
- Как похудеть с помощью... самой обычной воды!
- Способы ускорения метаболизма (обмена веществ).
- Мотивация. Обычные способы не работают? Используем необычные:)
- Секретное оружие. Начинаем топить/сжигать жир с первых же минут тренировки.
- Секретное оружие №2. Реальный кайфф. В восторге - ВСЕ попробовавшие!
- Правило 1 минуты: архиполезная вещь, если учесть один маленький нюанс…
- Тренировка... не тренируясь!
- Тяжелую тренировку вам вполне заменит... всего одно релакс-упражнение!
- Как накачать каменный пресс, лёжа на диване.
- Неправильно посчитал – свой шанс проипал. Тактика «нижней точки».
- Вес перестает падать. Как пройти это препятствие. Метод «толчков».
- Особенности похудения диабетиков и тех, «кому за 30».
- Схема похудения по методу «Х» для самых ленивых.
- Как убрать «фартук» на животе.
- Как легко удержать вес.
- Маленькие хитрости.
- Полезные советы.
В третьей части будут публиковаться главы, не вошедшие в книгу (или изъятые при упрощении), но очень интересные и полезные для людей, имеющих проблемы с лишним весом.