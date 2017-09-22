Похудение по методу «Х» - это трезвый взгляд на проблему избавления от лишнего веса. Обычные методы – малорезультативны? Значит, нужно использовать необычные: никакого насилия над собой (чем жёстче ограничения, тем больше сопротивление организма), правильная мотивация и – различные лайфхаки.

В первой части книги рассказывается о том, что подсчитывать калорийность продуктов в надежде сбросить вес – почти бесполезно; диеты, дробное питание, дедлайн принятия пищи в 18 часов – не только бесполезные, но даже вредные практики. На своём опыте, наверное, все уже убедились, что любой «лёгкий способ похудеть» оказывается либо ложью, либо в использовании намного сложнее обычных диет. Счётчики калорий, баллов; дневники питания, таблицы продуктов, которые «можно» и «нельзя», режим, спорт/фитнесс... Теперь вам всё это категорически не понадобится.

Во второй части книги вас ждут практические советы, лайфхаки, стратегия и тактика борьбы с лишним весом:

История создания метода «Х».

Суть метода «Х».

Тайна нашего организма. О чём молчат диетологи.

Как похудеть с помощью... самой обычной воды!

Способы ускорения метаболизма (обмена веществ).

Мотивация. Обычные способы не работают? Используем необычные:)

Секретное оружие. Начинаем топить/сжигать жир с первых же минут тренировки.

Секретное оружие №2. Реальный кайфф. В восторге - ВСЕ попробовавшие!

Правило 1 минуты: архиполезная вещь, если учесть один маленький нюанс…

Тренировка... не тренируясь!

Тяжелую тренировку вам вполне заменит... всего одно релакс-упражнение!

Как накачать каменный пресс, лёжа на диване.

Неправильно посчитал – свой шанс проипал. Тактика «нижней точки».

Вес перестает падать. Как пройти это препятствие. Метод «толчков».

Особенности похудения диабетиков и тех, «кому за 30».

Схема похудения по методу «Х» для самых ленивых.

Как убрать «фартук» на животе.

Как легко удержать вес.

Маленькие хитрости.

Полезные советы.

В третьей части будут публиковаться главы, не вошедшие в книгу (или изъятые при упрощении), но очень интересные и полезные для людей, имеющих проблемы с лишним весом.