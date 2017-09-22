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Похудение по методу «Х» для Android

Похудение по методу «Х» 1.0 для Android

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Описание Похудение по методу «Х» 1.0 для AndroidОписание   Скачать Похудение по методу «Х» 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,04 Мб) Скриншоты Похудение по методу «Х» 1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Похудение по методу «Х» 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Похудение по методу «Х» 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Похудение по методу «Х» - это трезвый взгляд на проблему избавления от лишнего веса. Обычные методы – малорезультативны? Значит, нужно использовать необычные: никакого насилия над собой (чем жёстче ограничения, тем больше сопротивление организма), правильная мотивация и – различные лайфхаки.

В первой части книги рассказывается о том, что подсчитывать калорийность продуктов в надежде сбросить вес – почти бесполезно; диеты, дробное питание, дедлайн принятия пищи в 18 часов – не только бесполезные, но даже вредные практики. На своём опыте, наверное, все уже убедились, что любой «лёгкий способ похудеть» оказывается либо ложью, либо в использовании намного сложнее обычных диет. Счётчики калорий, баллов; дневники питания, таблицы продуктов, которые «можно» и «нельзя», режим, спорт/фитнесс... Теперь вам всё это категорически не понадобится.

Во второй части книги вас ждут практические советы, лайфхаки, стратегия и тактика борьбы с лишним весом:

  • История создания метода «Х».
  • Суть метода «Х».
  • Тайна нашего организма. О чём молчат диетологи.
  • Как похудеть с помощью... самой обычной воды!
  • Способы ускорения метаболизма (обмена веществ).
  • Мотивация. Обычные способы не работают? Используем необычные:)
  • Секретное оружие. Начинаем топить/сжигать жир с первых же минут тренировки.
  • Секретное оружие №2. Реальный кайфф. В восторге - ВСЕ попробовавшие!
  • Правило 1 минуты: архиполезная вещь, если учесть один маленький нюанс…
  • Тренировка... не тренируясь!
  • Тяжелую тренировку вам вполне заменит... всего одно релакс-упражнение!
  • Как накачать каменный пресс, лёжа на диване.
  • Неправильно посчитал – свой шанс проипал. Тактика «нижней точки».
  • Вес перестает падать. Как пройти это препятствие. Метод «толчков».
  • Особенности похудения диабетиков и тех, «кому за 30».
  • Схема похудения по методу «Х» для самых ленивых.
  • Как убрать «фартук» на животе.
  • Как легко удержать вес.
  • Маленькие хитрости.
  • Полезные советы.

В третьей части будут публиковаться главы, не вошедшие в книгу (или изъятые при упрощении), но очень интересные и полезные для людей, имеющих проблемы с лишним весом. 

Скриншоты Похудение по методу «Х»:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Литература - Спорт
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