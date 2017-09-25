SHARPEN projects photographer для Windows

SHARPEN projects photographer 1.19.0.0

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Описание SHARPEN projects photographer 1.19.0.0Описание   Скачать SHARPEN projects photographer 1.19.0.0СКАЧАТЬ (27,96 Мб) Скриншоты SHARPEN projects photographer 1.19.0.0Скриншоты (1)   Статистика SHARPEN projects photographer 1.19.0.0Статистика   Отзывы о SHARPEN projects photographer 1.19.0.0Отзывы (0)  
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SHARPEN projects photographer - удобный в использовании инструмент для восстановления фокуса на снимках, и отличная возможность навсегда забыть о размытых и нечетких изображениях.

Присутствует большое количество тематических пресетов, различные элементы тонкой настройки для расширенной постобработки изображений, имеется функция предварительного просмотра, которая позволяет быстро переключаться между оригинальным и обработанным изображениями, и тем самым помогает следить за изменениями, а также держать процесс добавления чёткости под полным контролем.

Ключевые особенности:

  • Мощное исправление тумана и дымки.
  • Наличие технологии Adaptive Multiscale Deconvolution, обеспечивающей инновационную коррекцию размытия с областью определения больше в 100 раз.
  • Исправление царапин и ошибок изображений как произведение искусства.
  • Оптимизация портретов технологией Adaptive Gradient Sharpening.
  • Чёткие изображения даже из плохих снимков.
  • Удаление царапин и дефектов, вызванных ошибками сенсора.
  • Макро функция: подчеркните определённые детали изображения.
  • Поддержка многоядерности и графических ускорителей.
  • Самостоятельное приложение с плагинами Photoshop.
  • Работает с RAW и JPG-файлами.
  • Оптимальные цвета и резкость.
  • Плагины Adobe Lightroom, Photoshop и Photoshop Elements.
  • Обрезка изображений с помощью 71 пресета и визуальных помощников, таких как золотая спираль.
  • Автоматическая коррекция чёткости.
  • Выборочная резкость портретов.
  • Интуитивный интерфейс пользователя.
  • Спортивные фотографии: коррекция размытого движения.
  • Панорамные снимки: резкость размытых контуров для широкоугольных снимков.
  • Фотографии пейзажей: сохраните естественную глубину резкости.
  • Фотографии в состоянии низкой освещенности: оптимизация изображения с лёгкостью.
  • Чёткие увеличенные кадры или плохие снимки, сделанные на компактные камеры или телефоны.
  • Исправление глубины резкости для расфокусированных областей.
Скриншоты SHARPEN projects photographer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1390 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы - Фото
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