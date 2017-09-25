SHARPEN projects photographer - удобный в использовании инструмент для восстановления фокуса на снимках, и отличная возможность навсегда забыть о размытых и нечетких изображениях.

Присутствует большое количество тематических пресетов, различные элементы тонкой настройки для расширенной постобработки изображений, имеется функция предварительного просмотра, которая позволяет быстро переключаться между оригинальным и обработанным изображениями, и тем самым помогает следить за изменениями, а также держать процесс добавления чёткости под полным контролем.

Ключевые особенности: