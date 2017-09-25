FastStone Image Viewer 6.4
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого
Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1
Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю
Lightshot 5.4.0.1
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует
Paint.NET 4.0.17
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает
IrfanView 4.44
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного
Cutting 3 1.50
Cutting 3 - программа для оптимального раскроя материала на прямоугольные или линейные детали