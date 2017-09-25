FBReader для iOS

FBReader 1.0.1 для iPhone, iPad

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Описание FBReader 1.0.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать FBReader 1.0.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (29,7 Мб) Скриншоты FBReader 1.0.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика FBReader 1.0.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о FBReader 1.0.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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FBReader - один из самых лучших мобильных ридеров теперь доступен и на iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует поддержка всех основных форматов электронных книг, включая fb2(.zip), ePub, Kindle azw3 (открываются только незашифрованные книги), а также программа умеет работать с файлами RTF, doc (MS Word), HTML и TXT.

Кроме того имеется доступ к сетевой бибилиотеке, чтобы загружать книги на устройство, синхронизировать между несколькими устройствами библиотеки, позиции чтения, закладки. FBReader отличается большим количеством настроек, которые позволяют сделать чтение удобным именно для вас.

Примечание! Бесплатная версия программы имеет ограничения функциональности. В библиотеке может одновременно быть не более десяти книг. Онлайн-переводчики выключены.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты FBReader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг
 Программа FBReader отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе FBReader

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