KyBook 2.1.6 для iPhone, iPad
KyBook - отличная универсальная программа для чтения электронных книг в самых разнообразных форматах
iBouquiniste Lite 3.5.1 для iPhone, iPad
Универсальная электронная читалка для мобильных iOS-устройств, которая предлагает пользователя массу полезных функций, без которых сложно представить комфортное
Scroogle & Scratchit - A Sequel to A Christmas Carol 1.0 для iPhone, iPad, iPod
Scroogle & Scratchit - A Sequel to A Christmas Carol - бесплатная книга в электронном формате для iPhone. Знание английского языка необходимо. При необходимости
Marvin Free 2.9.1 для iPhone, iPad
Одна из лучших программ для чтения электронных книг в формате EPUB на iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует возможность настраивать жесты для навигации, выбирать
Free ebook - The Curious Case of Benjamin Button 2.0 для iPhone, iPad, iPod
Free ebook - The Curious Case of Benjamin Button - бесплатная книга в электронном формате для iPhone. По мотивам этой книги недавно был снят фильм в главной роли с
PDF Comrade 0.1 для iPhone, iPad
PDF Comrade - очень быстрый ридер PDF файлов практически любого размера. Адаптирован для работы как на iPhone так и на iPad