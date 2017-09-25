FBReader - один из самых лучших мобильных ридеров теперь доступен и на iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует поддержка всех основных форматов электронных книг, включая fb2(.zip), ePub, Kindle azw3 (открываются только незашифрованные книги), а также программа умеет работать с файлами RTF, doc (MS Word), HTML и TXT.

Кроме того имеется доступ к сетевой бибилиотеке, чтобы загружать книги на устройство, синхронизировать между несколькими устройствами библиотеки, позиции чтения, закладки. FBReader отличается большим количеством настроек, которые позволяют сделать чтение удобным именно для вас.

Примечание! Бесплатная версия программы имеет ограничения функциональности. В библиотеке может одновременно быть не более десяти книг. Онлайн-переводчики выключены.