Программы для Android » Игры » Стратегии » Sun Wars 1.1.21 для Android
Sun Wars для Android

Sun Wars 1.1.21 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Sun Wars 1.1.21 для AndroidОписание   Скачать Sun Wars 1.1.21 для AndroidСКАЧАТЬ (37,09 Мб) Скриншоты Sun Wars 1.1.21 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Sun Wars 1.1.21 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sun Wars 1.1.21 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sun Wars: Galaxy Strategy Game – проявите все свое стратегическое мастерство и удержите влияние в целой звездной системе.

Собирайте энергию и отправляйте ее на открытие новых звезд или на захват чужих территорий. Только идеальная стратегия с правильной тактикой помогут одержать победу и захватить систему.

В галактиках вы также столкнетесь черными дырами, магнетарами, мостами Эйнштейна-Розена и Солнцами, которые вращаются вокруг орбит. Приятная фоновая музыка и плавный геймплей будут вас сопровождать в попытках захватить несколько галактик. 

Скриншоты Sun Wars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

Полцарства за Принцессу 3 2.0 для Android

Полцарства за Принцессу 3 – популярная игра для iOS теперь на Android. Игра содержит в себе признаки тайм-менеджмента, симулятора и стратегии одновременно. Руки

Plague Inc. 1.14.0 для Android

Plague Inc. – это стратегия, где вы создаете новую болезнь для уничтожения всего населения на планете. Начните с заражения одного человека и в процессе охватите все

Дракономания 4.0.0 для Android

Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.

Вормикс 2.4.62 для Android

Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте

Guns'n'Glory 1.7.2 для Android

Guns'n'Glory – стратегия в стиле «Tower Defense» про Дикий Запад. Вам предстоит возглавить банду из ковбоев, индейцев, мексиканцев и уничтожить как можно больше

Герои Камелота 7.2.0 для Android

Герои Камелота – легендарный замок короля Артура пал от армий Черного Рыцаря. Король Артур и Мерлин не в состоянии справиться с врагом и ждут помощи отважного героя,

скачать Adguard

Отзывы о программе Sun Wars

Admin

Отзывов о программе Sun Wars 1.1.21 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 