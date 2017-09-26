Google Mobile App 35.0 для iPhone, iPad, iPod Google Mobile App - избавит вас от необходимости вводить вручную слова для поиска информации в поисковой системе Google.com. Теперь искать данные можно с помощью Spectograph Lite 1.0 для iPhone, iPad, iPod Spectograph Lite - показывает спектр голоса когда вы произносите какое-либо слово в микрофон вашего iPhone. Цвет спектра можно задавать самостоятельно Skype 8.6 для iPhone Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в

DoReMi Lite 1.1 для iPad, iPhone, iPod DoReMi Lite - эта программа превращает ваш iPhone в дудочку. Нужно дуть в микрофон и перебирать пальцами по отверстиям, чтобы менялось звучание. Причем в микрофон fring 7.0.0.6 для iPhone, iPad, iPod fring - отличный бесплатный VoIP клиент (позволяет звонить на телефон через Интернет) и интернет пейджер. Обмен сообщениями, файлами и т.п. поддерживается между Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.7.5 для iPhone, iPad, iPod Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом голосовых заметок. Качество речи можно регулировать. Все