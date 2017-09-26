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Zello для iOS

Zello 3.43 для iPhone, iPad

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Описание Zello 3.43 для iPhone, iPadОписание   Скачать Zello 3.43 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (51,9 Мб) Скриншоты Zello 3.43 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Zello 3.43 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Zello 3.43 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Zello — это приложение-рация, позволяющее мгновенно отправить сообщение другу или группе не набирая текст и не отвлекаясь на чтение. Общайтесь с близкими или подключитесь к одному из открытых каналов, чтобы найти новых друзей по всему миру.

Основные возможности:

  • Общайтесь быстро и просто.
  • Передача голоса в реальном времени.
  • Возможность прослушать сообщения позже.
  • Работает через WiFi или мобильный интернет.
  • Кроссплатформенное приложение с версией для ПК.
  • Полностью бесплатно и без рекламы.
  • Поддержка Apple Watch в качестве пульта управления приложением (передача и запись звука через Apple Watch не поддерживается).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Zello:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГолос - другое
 Программа Zello отмечена редакцией SoftPortal.com
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