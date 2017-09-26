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5 Zello — это приложение-рация, позволяющее мгновенно отправить сообщение другу или группе не набирая текст и не отвлекаясь на чтение. Общайтесь с близкими или подключитесь к одному из открытых каналов, чтобы найти новых друзей по всему миру. Основные возможности: Общайтесь быстро и просто.

Передача голоса в реальном времени.

Возможность прослушать сообщения позже.

Работает через WiFi или мобильный интернет.

Кроссплатформенное приложение с версией для ПК.

Полностью бесплатно и без рекламы.

Поддержка Apple Watch в качестве пульта управления приложением (передача и запись звука через Apple Watch не поддерживается). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Zello для Windows Phone

Zello для Android