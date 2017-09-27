Дневник тренировок и питания. Диета и фитнес - приложение написано спортсменами для спортсменов. Вы устали от одинаковых спортивных приложений, перегруженных огромными базами ненужных вам продуктов и неподходящих для вас упражнений? Тогда вы пришли по адресу! Мы создали приложение, которое будет ориентировано именно на вас!

Приложение, которое вы сможете настроить лично под себя - гибкий открытый пользовательский интерфейс, возможность создания упражнений, индивидуальных тренировок, даже создание единиц измерения! База продуктов содержит исключительно здоровую и натуральную пищу, к тому же имеется возможность полной очистки базы для тех, кто предпочитает творить с чистого листа. Помощник спортсмена - Ваш личный инструмент создания себя, и только Вам решать, каким он будет!

Если вы хотите изменить образ жизни, накачать мышцы или сбросить лишний вес - все это легко сделать с помощью приложения! Оно поможет вам правильно питаться и контролировать вес. Также укрепить здоровье, увеличить выносливость и улучшить мышечный тонус.

Если у вас периодически возникает вопрос "почему я снова поправилась", то, вероятно, нужно посмотреть, что вы едите. С этим дневником питания у вас всегда будет возможность проверить, сколько калорий в день вы потребляете. Также вы сможете тонко настроить собственную диету.

Одно из главных правил бодибилдера гласит: “Каждый раз записывай результаты своей тренировки”. С приложением “Тело мечты” это можно сделать всего в несколько касаний! Ваш результат сохранится и его можно будет посмотреть в виде графика.