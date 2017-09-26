Runtastic GPS для iOS

Runtastic GPS 7.5 для iPhone, iPad

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Описание Runtastic GPS 7.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать Runtastic GPS 7.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (162 Мб) Скриншоты Runtastic GPS 7.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Runtastic GPS 7.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Runtastic GPS 7.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Runtastic GPS - бесплатное приложение-трекер, которое с точностью измеряет время, скорость, дистанцию, перепад высоты, потраченные калории и многие другие параметры твоих тренировок, чтобы каждая пробежка, каждый заезд приносил максимум пользы и удовольствия. Занимайся спортом эффективнее с помощью твоего iPhone и Apple Watch!

Возможности приложения:

  • Сопровождение тренировок при помощи GPS и измерение параметров в режиме реального времени.
  • Голосовое сопровождение: реалистичное звуковое оповещение с гибкими настройками.
  • Цель по бегу на год: следующий год станет лучше минувшего! Установи цель для дистанции бега на год, и мы поможем достичь результата.
  • Пробег обуви: следи за пробегом своих кроссовок, чтобы вовремя приобрести новую пару и отправить старую в утиль.
  • Таблица лидеров: выясни, кто в твоей компании лучший бегун и поднимись на первое место.
  • LIVE тренировки и мотиваторы: покажи друзьям, где проходит твоя тренировка, и услышь их поддержку.
  • Цели для тренировки: задай желаемую дистанцию, количество калорий или темп.
  • Энерготрек: встроенный музыкальный плеер и любимый Энерготрек прибавят сил.
  • Подключение устройств Runtastic Connect: просматривай статистику на наших умных устройствах Runtastic Orbit и Runtastic Moment.
  • Интеграция с MyFitnessPal и Apple Здоровье.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Runtastic GPS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
 Программа Runtastic GPS отмечена редакцией SoftPortal.com
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