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Runkeeper для iOS

Runkeeper 8.3.2 для iPhone, iPad

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Описание Runkeeper 8.3.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Runkeeper 8.3.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (142 Мб) Скриншоты Runkeeper 8.3.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Runkeeper 8.3.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Runkeeper 8.3.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Runkeeper - личный карманный тренер, с помощью которого можно отслеживать прогулки, пробежки, походы и поездки на велосипеде с помощью GPS на устройстве iPhone. Присутствует возможность отслеживать физическую активность, оценивать изменения своих физических показателей, делиться результатами с друзьями и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Просмотр подробной статистики о темпе, дистанции и времени.
  • Озвучивание статистики, достижений и инструкций тренера через наушники в виде встроенных аудиореплик.
  • Слушай музыку и управляй ею во время тренировок.
  • Измерение пульса всевозможными датчиками.
  • Возможность делать снимки прямо во время тренировок, сохранять их и показывать их друзьям.
  • Просмотр подробного журнала тренировок, чтобы оценить собственные силы и возможности.
  • Получение уведомлений о новых личных рекордах и пройденных рубежах.
  • Сравнение своего прогресса с поставленными целями.
  • Тщательно проработанные планы помогут тебе добиться конкретных результатов.
  • Сохранение всех тренировок в виде маршрутов для повторного использования.
  • Объедини данные о физической активности с данными из более 70 приложений и сервисов (MyFitnessPal, Lose It, Fitbit, Withings, Garmin и т.д.) и получи более глубокое представление об общем состоянии здоровья.
  • Сравнение тренировок: приложение автоматически составит рейтинг похожих тренировок и сопоставит показатели темпа и высоты восхождения. Аналитика поможет оценить свои успехи за тот или иной период.
  • Тренировочные режимы класса «премиум»: индивидуальная еженедельная подборка тренировок для успешного достижения ваших целей.
  • Индивидуальные рекомендации от тренера по цели: тренер поможет разобраться, чего именно вы хотите добиться, и выбрать идеальный режим под вашу цель. Полезные советы и моральная поддержка на пути к желаемому результату гарантированы!
  • Живые трансляции: возможность рассказывать о своих тренировках в режиме реального времени (для этого нужна подписка на Runkeeper Go).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Runkeeper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Здоровье
 Программа Runkeeper отмечена редакцией SoftPortal.com
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