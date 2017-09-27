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5 Runkeeper - личный карманный тренер, с помощью которого можно отслеживать прогулки, пробежки, походы и поездки на велосипеде с помощью GPS на устройстве iPhone. Присутствует возможность отслеживать физическую активность, оценивать изменения своих физических показателей, делиться результатами с друзьями и многое другое. Ключевые особенности: Просмотр подробной статистики о темпе, дистанции и времени.

Озвучивание статистики, достижений и инструкций тренера через наушники в виде встроенных аудиореплик.

Слушай музыку и управляй ею во время тренировок.

Измерение пульса всевозможными датчиками.

Возможность делать снимки прямо во время тренировок, сохранять их и показывать их друзьям.

Просмотр подробного журнала тренировок, чтобы оценить собственные силы и возможности.

Получение уведомлений о новых личных рекордах и пройденных рубежах.

Сравнение своего прогресса с поставленными целями.

Тщательно проработанные планы помогут тебе добиться конкретных результатов.

Сохранение всех тренировок в виде маршрутов для повторного использования.

Объедини данные о физической активности с данными из более 70 приложений и сервисов (MyFitnessPal, Lose It, Fitbit, Withings, Garmin и т.д.) и получи более глубокое представление об общем состоянии здоровья.

Сравнение тренировок: приложение автоматически составит рейтинг похожих тренировок и сопоставит показатели темпа и высоты восхождения. Аналитика поможет оценить свои успехи за тот или иной период.

Тренировочные режимы класса «премиум»: индивидуальная еженедельная подборка тренировок для успешного достижения ваших целей.

Индивидуальные рекомендации от тренера по цели: тренер поможет разобраться, чего именно вы хотите добиться, и выбрать идеальный режим под вашу цель. Полезные советы и моральная поддержка на пути к желаемому результату гарантированы!

Живые трансляции: возможность рассказывать о своих тренировках в режиме реального времени (для этого нужна подписка на Runkeeper Go). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app RunKeeper для Android