У Вовы Беда - головоломка для Android, в которой игроку нужно соединять/двигать кубики-контейнеры за как можно меньшее количество ходов. Сюжет игры до боли прост. Есть на свете очень бедный парень Вова, работающий грузчиком на большом корабле. И парень Вова хороший, но зарабатывает он непростительно мало.

А дома его ждет жена, которую оскорбляют Вовины заработки, поскольку она любит пройтись по магазинам и косметическим салонам. Игроку нужно помочь главному герою стать не только хорошим парнем, но крутым грузчиком, что поспособствует увеличению его заработка, снизит напряжение в семье и сохранит ячейку общества.

Двигайте контейнеры, зарабатывая монетки, и покупайте его жене всё, что она захочет. Вас ждут 60 уровней всё возрастающей сложности. Тот, кто сумеет пройти всю игру до конца - узнает, чем закончится непростая история Вовы и его жены.