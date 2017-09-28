Длинные нарды 5.28 для Android
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В
250+ Solitaire Collection 4.6.3 для Android
250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически все популярные пасьянсы, включая Свободную ячейку, Косынку,
Парковка грузовиков 1.3.5 для Android
Парковка грузовиков – если вы уже в совершенстве усвоили игры про парковки автомобилей, то пора переходить на новый уровень сложности. Автобусы с длинной базой,
Все Сканворды 1.2.6j для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Sudoku Free 1.471 для Android
Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих
Classic Sokoban 2.2 для Android
Classic Sokoban - известная всем игра Сокобан. Нужно передвинуть ящики на складе так, чтобы они заняли полагающиеся им места. В игре множество уровней, разбитых на