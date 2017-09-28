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У Вовы Беда для Android

У Вовы Беда 1.4.2 для Android

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Описание У Вовы Беда 1.4.2 для AndroidОписание   Скачать У Вовы Беда 1.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (32,22 Мб) Скриншоты У Вовы Беда 1.4.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика У Вовы Беда 1.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о У Вовы Беда 1.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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У Вовы Беда - головоломка для Android, в которой игроку нужно соединять/двигать кубики-контейнеры за как можно меньшее количество ходов. Сюжет игры до боли прост. Есть на свете очень бедный парень Вова, работающий грузчиком на большом корабле. И парень Вова хороший, но зарабатывает он непростительно мало.

А дома его ждет жена, которую оскорбляют Вовины заработки, поскольку она любит пройтись по магазинам и косметическим салонам. Игроку нужно помочь главному герою стать не только хорошим парнем, но крутым грузчиком, что поспособствует увеличению его заработка, снизит напряжение в семье и сохранит ячейку общества.

Двигайте контейнеры, зарабатывая монетки, и покупайте его жене всё, что она захочет. Вас ждут 60 уровней всё возрастающей сложности. Тот, кто сумеет пройти всю игру до конца - узнает, чем закончится непростая история Вовы и его жены.

Скриншоты У Вовы Беда:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЛогические - Головоломки
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