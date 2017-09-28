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SuperSU для Android

SuperSU 2.82 для Android

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Описание SuperSU 2.82 для AndroidОписание   Скачать SuperSU 2.82 для AndroidСКАЧАТЬ (5,91 Мб) Скриншоты SuperSU 2.82 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика SuperSU 2.82 для AndroidСтатистика   Отзывы о SuperSU 2.82 для AndroidОтзывы (0)  
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SuperSU — это суперменеджер для Android-устройств, который даёт Вам расширенное управление доступом к правам суперпользователя на мобильном девайсе. Приложение было разработано, чтобы избежать ряда существенных недостатков, присутствующих у аналогов.

Ключевые особенности:

  • запрос доступа к правам суперпользователя;
  • лог доступа к правам суперпользователя;
  • уведомление о доступе к правам суперпользователя;
  • конфигурация уведомлений;
  • временное отключение Root-прав на девайсе;
  • глубокий процесс обнаружения;
  • работает в области восстановления;
  • работает при неправильной загрузке Android;
  • работает с нестандартными оболочками;
  • всегда работает в фоновом режиме;
  • пробуждение при запросе;
  • возможность создания резервных копий;
  • возможность выбора иконки приложения или ее скрытия;
  • смена темы оформления;
  • загрузка путём набора номера:*#*#1234#*#* или *#*#7873778#*#* (*#*#SUPERSU#*#*);
  • режим OTA "survival mode" (Pro версия);
  • настройка журнала логов (Pro версия);
  • защита PIN-кодом (Pro версия);
  • и многое другое.

Примечание! Для работы приложения необходимо наличие на устройстве Root-прав.

Скриншоты SuperSU:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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