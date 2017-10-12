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KMPlayer для Android

KMPlayer 3.0.3 для Android

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Описание KMPlayer 3.0.3 для AndroidОписание   Скачать KMPlayer 3.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (24,61 Мб) Скриншоты KMPlayer 3.0.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика KMPlayer 3.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о KMPlayer 3.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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KMPlayer - бесплатный и очень удобный в использовании инструмент для просмотра видео файлов в самом высоком качестве с максимальным контролем. В KMPlayer имеется возможность управления субтитрами, скоростью воспроизведения видео, плейлистами и многое другое. Кроме этого приложение поддерживает HD видео и 30 языков.

Ключевые особенности:

  • Плавающий экран, благодаря которому можно продолжать смотреть видео при отправке сообщений или просмотре веб-страниц.
  • Поддержка всех форматов субтитров с полным контролем синхронизации.
  • Возможность замедлять или ускорять любое видео.
  • Поддержка управления жестами.
  • Поддержка аппаратного ускорения.
  • Возможность использовать внешний кодек.
  • Воспроизведение видео, хранящихся в облачном хранилище Google Drive.
Что нового в KMPlayer 3.0.3 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты KMPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 92
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа KMPlayer отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе KMPlayer

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