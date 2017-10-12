MX Player 1.9.7 для Android MX Player – популярнейший видео-плеер для Android-устройств. В программе присутствует возможность выбирать аудио-дорожки и показывать субтитры (параметры шрифта, FS VideoBox 2.3.7 для Android FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют SopCast 1.3.2 для Android SopCast – позволяет смотреть телеканалы P2P-сети в режиме онлайн. Кроме этого, программа умеет воспроизводить видео-файлы или потоковое видео. Качество картинки

Бизон ТВ 1.0.440 для Android Бизон ТВ – онлайн-телевидение с эфирными и кабельными телеканалами в отличном качестве. Часть каналов находится в открытом доступе, а остальные доступны в VLC 2.0.6 для Android VLC – кроссплатформенный мультимедийный плеер встречается на большинстве операционных систем, в том числе, на Android. Поддержка большинства аудио/ видео форматов OttPlayer 4.1.24 для Android OttPlayer – смотрите IPTV на вашем устройстве из любых источников. Поддерживаются протоколы HLS, RTSP, TS by UDP, RTMP и плейлисты M3U8. Сначала создайте список