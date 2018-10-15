Программы для iOS » Видео » Плееры » KMPlayer 2.1.5 для iPhone, iPad
KMPlayer для iOS

KMPlayer 2.1.5 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание KMPlayer 2.1.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать KMPlayer 2.1.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (77.45 Мб) Скриншоты KMPlayer 2.1.5 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика KMPlayer 2.1.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о KMPlayer 2.1.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

KMPlayer – отличный медиаплеер с открытым кодом, который поддерживает и воспроизводит все виды видеофайлов, а также обладает простым, современным дизайном и легким в использовании интерфейсом. Кроме этого проигрыватель поддерживает управление жестами для быстрого воспроизведения видео и настройки звука, предлагает функции редактирования и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Поддержка функции жестов для быстрого воспроизведения видео и настройки звука.
  • Поддержка функции редактирования.
  • Наличие функции видео медиабиблиотеки для любимых плейлистов.
  • Поддержка большинства современных видео форматов, включая 3gp, 3gp2, 3gpp, amv, asf, avi, axv, flv, f4v, gvi, gxf, m1v, m2p, m2t, m2ts, m2v, m4v, mks, mkv, moov, mov, mp2v, mp4, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mt2s, mts, mxf, nsv, nuv, oga, ogg, ogm, ogv, ogx, spx, ps, qt, rec, rm, rmvb, tod, ts, tts, vob, vro, webm, wm, wmv, wtv, xesc.
  • Поддержка кодеков H.265, VP9.
  • Возможность воспроизведения видео с помощью сетевой службы KMP Connect, а также проигрывания файлов, находящихся на Google Drive, Dropbox или FTP.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты KMPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 256
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа KMPlayer отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

nPlayer Lite 3.9.3 для iPhone, iPad

"Всеядный" и функциональный медиаплеер, который умеет воспроизводить мультимедийные файлы все современные форматы (в том числе и по сети), поддерживает облачные

Crystal TV+ 3.1.1111 для iPhone, iPad

Crystal TV+ - отличное приложение для просмотра любимых каналов эфирного телевидения на своем iPad, iPhone или iPod Touch. Программа обеспечивает наилучшее

SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPad

SPB TV - приложение для трансляции на устройствах iPhone, iPad или iPod Touch телевизионных каналов разных жанров и направленности

VLC 3.1.3 для iPhone, iPad

VLC для iOS - популярный мультимедийный плеер с возможностью воспроизведения множества популярных и не очень форматов на мобильных устройства iPhone, iPad и iPod

KMPlayer 2.1.4 для iPhone, iPad

Бесплатный медиаплеер для просмотра видео файлов в самом высоком качестве с максимальным контролем. Присутствует возможность управления субтитрами, скоростью

Загрузчик Видео 1.11 для iPhone, iPad

Загрузчик Видео - очень полезное приложение для всех видеоманов, которое позволит загрузить на Ваше iOS-устройство видеоклипы и ролики буквально в пару простых шагов

скачать Adguard

Отзывы о программе KMPlayer

Admin

Отзывов о программе KMPlayer 2.1.5 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 