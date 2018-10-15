KMPlayer – отличный медиаплеер с открытым кодом, который поддерживает и воспроизводит все виды видеофайлов, а также обладает простым, современным дизайном и легким в использовании интерфейсом. Кроме этого проигрыватель поддерживает управление жестами для быстрого воспроизведения видео и настройки звука, предлагает функции редактирования и многое другое.
Ключевые особенности:
Поддержка функции жестов для быстрого воспроизведения видео и настройки звука.
Поддержка функции редактирования.
Наличие функции видео медиабиблиотеки для любимых плейлистов.
Возможность воспроизведения видео с помощью сетевой службы KMP Connect, а также проигрывания файлов, находящихся на Google Drive, Dropbox или FTP.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app