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Movavi 360 Видеоредактор для Windows

Movavi 360 Видеоредактор 1.0.1

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Описание Movavi 360 Видеоредактор 1.0.1Описание   Скачать Movavi 360 Видеоредактор 1.0.1СКАЧАТЬ (48,97 Мб) Скриншоты Movavi 360 Видеоредактор 1.0.1Скриншоты (4)   Статистика Movavi 360 Видеоредактор 1.0.1Статистика   Отзывы о Movavi 360 Видеоредактор 1.0.1Отзывы (0)  
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Movavi 360 Видеоредактор - удобный инструмент, с помощью которого можно легко смонтировать VR-видео за пару минут. Программа проста в освоении, не требует наличия специальных знаний, поддерживает всевозможные аудио, видео и графические форматы. Присутствует возможность добавлять фильтры, титры, переходы и музыку, а также быстро экспортировать видео на ПК или сразу опубликовать на YouTube.

Ключевые возможности:

  • Загрузка и редактирование видеозаписей.
  • Возможность добавлять к видео титры, эффекты и аудио.
  • Регулировка яркости, контрастности и других цветовых параметров вручную или автоматически.
  • Предпросмотр в 3D.
  • Функция "картинка в картинке".
  • Регулировка скорости воспроизведения.
  • Поддержка Ultra HD.
  • Возможность добавлять размытие на нужные участки видео.
  • Хромакей.
  • Возможность настраивать эквалайзер, нормализовать звук, устранять шумы, добавлять звуковые эффекты.
  • Экспорт готового фильма на ПК или смартфон или загрузка его на YouTube напрямую из программы.
Скриншоты Movavi 360 Видеоредактор:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 3900 руб.)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 112
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Movavi 360 Видеоредактор

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