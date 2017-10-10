LINE 7.6.0 для iPhone, iPad LINE - отличное приложение, позволяющее делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS абонентам по всему земному шару Truecaller 8.0 для iPhone, iPad Приложение для iOS благодаря которому вы сможете всегда узнать кто вам звонит, даже если номера звонящего нет в ваших контактах. Присутствует функция блокировки Skype 6.35.1 для iPad Skype for iPad - версия Skype для iPad наконец-то вышла. По сравнению с версией для ПК, программа слегка урезана, но все основные возможности сохранены: Вы можете

textPlus 7.1.2 для iPhone, iPad textPlus - отличное приложение, с которым Вы значительно сократите затраты на мобильную телефонную связь, общаясь с абонентами по всему миру PictureDialer 1.9 для iPhone, iPad, iPod PictureDialer - программа позволяет заменить список контактов абонентов их фотографиями. Теперь при выборе контакта вам не прийдется всматриваться в названия ooVoo 4.2.1 для iPhone, iPad ooVoo - популярное приложение, при помощи которого можно абсолютно бесплатно общаться с использованием видео- и голосовых звонков, а также отправлять сообщения