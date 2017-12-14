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Movavi Screen Capture Studio для Windows

Movavi Screen Capture Studio 9.0.0.0

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Описание Movavi Screen Capture Studio 9.0.0.0Описание   Скачать Movavi Screen Capture Studio 9.0.0.0СКАЧАТЬ (78,16 Мб) Скриншоты Movavi Screen Capture Studio 9.0.0.0Скриншоты (5)   Статистика Movavi Screen Capture Studio 9.0.0.0Статистика   Отзывы о Movavi Screen Capture Studio 9.0.0.0Отзывы (0)  
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Movavi Screen Capture Studio - мощное приложение, сочетающее в себе инструмент для захвата экрана и полноценный редактор. С помощью программы можно сохранять видео из интернета, записывать работу приложений и монтировать собственные ролики.

Основные возможности:

  • Определение области захвата на экране.
  • Подключение микрофона для записи голоса.
  • Настройка уровня громкости, скорости захвата и других параметров.
  • Удаление ненужных фрагментов.
  • Наложение титров, добавление фоновой музыки.
  • Добавление фильтров и эффектов.
  • Выбор формата сохранения, включая MP4, MOV, AVI и т.д.
  • Оптимизация видео для просмотра на мобильных устройствах и загрузки в сеть.
  • Быстрый экспорт видео в режиме SuperSpeed.
  • Большое количество поддерживаемых форматов.
Скриншоты Movavi Screen Capture Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 1490 руб.)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 43
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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Отзывы о программе Movavi Screen Capture Studio

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