MyCam 1.1

MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

PlayClaw 5.3702

PlayClaw - удобное и функциональное приложение, которое позиционируется как конкурент популярной программы Fraps, и предназначено для создания скриншотов и записи (в