Trillian для iOS

Trillian 6.1.2 для iPhone, iPad

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Описание Trillian 6.1.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Trillian 6.1.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (23.2 Мб) Скриншоты Trillian 6.1.2 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Trillian 6.1.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Trillian 6.1.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Trillian - удобный IM-клиент для iPhone, iPad и iPod touch, который позволяет пользователям обмениваться мгновенными сообщениями посредством различных протоколов, включая Facebook Chat, Google Talk, AIM, ICQ, Yahoo! и XMPP. Также присутствует возможность передавать друг другу фотографии, настраивать уведомления, подбирать статусы, импортировать контакты из адресной книги устройства и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • Мгновенный обмен сообщениями: Ваше уникальное имя пользователя может быть использовано для отправки неограниченного числа сообщений совершенно бесплатно.
  • Программа использует ваш существующий тарифный план и/или Wi-Fi.
  • Функция непрерывного клиента синхронизирует Ваши чаты мгновенно между всеми подключенными устройствами.
  • Автоматическая обработка входящих уведомлений на телефон, если в данный момент времени Вы активны на настольном ПК. Теперь Ваш телефон не будет постоянно звонить в течении всего дня!
  • Быстрая и надежная доставка сообщений.
  • Красивый и простой в использовании интерфейс.
  • Все коммуникации с Trillian серверами осуществляются по защищённому каналу связи TLS. Третья сторона не имеет доступа к Вашей переписке.
  • Поддержка сетей Facebook Chat, Google Talk, AIM, ICQ, Yahoo! и XMPP.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Trillian:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Trillian

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