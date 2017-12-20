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5 Trillian - удобный IM-клиент для iPhone, iPad и iPod touch, который позволяет пользователям обмениваться мгновенными сообщениями посредством различных протоколов, включая Facebook Chat, Google Talk, AIM, ICQ, Yahoo! и XMPP. Также присутствует возможность передавать друг другу фотографии, настраивать уведомления, подбирать статусы, импортировать контакты из адресной книги устройства и многое другое. Основные возможности приложения: Мгновенный обмен сообщениями: Ваше уникальное имя пользователя может быть использовано для отправки неограниченного числа сообщений совершенно бесплатно.

Программа использует ваш существующий тарифный план и/или Wi-Fi.

Функция непрерывного клиента синхронизирует Ваши чаты мгновенно между всеми подключенными устройствами.

Автоматическая обработка входящих уведомлений на телефон, если в данный момент времени Вы активны на настольном ПК. Теперь Ваш телефон не будет постоянно звонить в течении всего дня!

Быстрая и надежная доставка сообщений.

Красивый и простой в использовании интерфейс.

Все коммуникации с Trillian серверами осуществляются по защищённому каналу связи TLS. Третья сторона не имеет доступа к Вашей переписке.

Поддержка сетей Facebook Chat, Google Talk, AIM, ICQ, Yahoo! и XMPP. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Trillian для Windows

Trillian для Android