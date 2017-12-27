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Средиземье: Тени войны для Android

Средиземье: Тени войны 1.5.1.45014 для Android

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Описание Средиземье: Тени войны 1.5.1.45014 для AndroidОписание   Скачать Средиземье: Тени войны 1.5.1.45014 для AndroidСКАЧАТЬ (26,81 Мб) Скриншоты Средиземье: Тени войны 1.5.1.45014 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Средиземье: Тени войны 1.5.1.45014 для AndroidСтатистика   Отзывы о Средиземье: Тени войны 1.5.1.45014 для AndroidОтзывы (0)  
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Средиземье: Тени войны – эпическая сага о Средиземье, легендарных героях и могущественных Кольцах власти продолжается.

В игре можете использовать героев «Теней войны» и «Властелина Колец» Талиона, Гэндальфа, Голлума и Галадриэль или подчинить своих врагов орков и обратить против Саурона его же создания.

Особенности игры:

  • Возможность улучшения персонажей.
  • Сражения во враждебных землях Мордора.
  • Возможность менять тактику и использовать специальные приемы во время сражения.
  • Подчиняйте или уничтожайте орков.
  • Уникальная тактика врагов для каждого игрока.
Что нового в Средиземье: Тени войны 1.5.1.45014 для Android?
  • Приготовьтесь к каникулам с праздничными обновлениями на Google Play
  • Зимние праздники пришли в Мордор, но орки не хотят оставаться в одиночестве на все каникулы. Они крадут подарки и сеют хаос, чтобы испортить все веселье. Любой герой, который решится остановить их, будет вознагражден красными самоцветами!
  • Новое здание - арена! Присоединяйтесь к своему братству и помогите нам проверить новую функцию на стадии бета-тестирования - co-op битвы на арене!

 
Скриншоты Средиземье: Тени войны:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 148
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D - Ролевые, RPG
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Отзывы о программе Средиземье: Тени войны

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