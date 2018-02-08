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5 Моя аптечка - приложение для Android, благодаря которому все инструкции лекарственных препаратов будут находиться всегда у вас под рукой. Основные возможности: Все инструкции лекарственных препаратов теперь у вас под рукой.

Более 8000 инструкций в одном приложении.

Без необходимости подключения интернет.

Просто начните вводить наименование в строке поиска и получите нужную вам инструкцию.

Приложение создано по принципу "народной базы данных" - если вы не нашли инструкции нужного препарата, отправьте нам его название в специальной форме и он появится в приложении в ближайшее время.

Не спешите делать оценку приложения из за отсутствия препарата. Новые наименования появляются ежедневно. Давайте вместе сделаем наше приложение максимально полным.

При обнаружении ошибок в приложении пишите нам на почту. Что нового в Моя аптечка 1.7.0 для Android?

В этом релизе приложение получило функцию Голосового поиска препаратов.

По многочисленным просьбам пользователей добавлена функция Отключения Рекламы!

Благодаря поддержке пользователей в базу добавлено около 50 новых инструкций.

Ссылку на автора вы найдете на странице препарата.