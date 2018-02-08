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Моя аптечка для Android

Моя аптечка 1.7.0 для Android

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Описание Моя аптечка 1.7.0 для AndroidОписание   Скачать Моя аптечка 1.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (21,9 Мб) Скриншоты Моя аптечка 1.7.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Моя аптечка 1.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Моя аптечка 1.7.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Моя аптечка - приложение для Android, благодаря которому все инструкции лекарственных препаратов будут находиться всегда у вас под рукой.

Основные возможности:

  • Все инструкции лекарственных препаратов теперь у вас под рукой. 
  • Более 8000 инструкций в одном приложении. 
  • Без необходимости подключения интернет. 
  • Просто начните вводить наименование в строке поиска и получите нужную вам инструкцию.
  • Приложение создано по принципу "народной базы данных" - если вы не нашли инструкции нужного препарата, отправьте нам его название в специальной форме и он появится в приложении в ближайшее время.
  • Не спешите делать оценку приложения из за отсутствия препарата. Новые наименования появляются ежедневно. Давайте вместе сделаем наше приложение максимально полным.
  • При обнаружении ошибок в приложении пишите нам на почту.
Что нового в Моя аптечка 1.7.0 для Android?
  • В этом релизе приложение получило функцию Голосового поиска препаратов.
  • По многочисленным просьбам пользователей добавлена функция Отключения Рекламы!
  • Благодаря поддержке пользователей в базу добавлено около 50 новых инструкций.
  • Ссылку на автора вы найдете на странице препарата.
Скриншоты Моя аптечка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 225
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина
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