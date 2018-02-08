Калькулятор беременности 1.77 для Android
Калькулятор беременности – позволяет отслеживать весь цикл беременности от зачатия до родов. После введения в программу всех важных дат (дата зачатия, предполагаемая
AgileBloodGas 1.0.0 для Android
AgileBloodGas - утилита для вычисления кислотно-основного баланса артериальной крови
AgileMedSearch 1.4.0 для Android
AgileMedSearch - приложение для Android, позволяющее искать информацию в онлайновой базе данных PubMed. База данных PubMed представляет собой собрание медицинских
Моя аптечка 1.7.0 для Android
Бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю более 8000 инструкций лекарственных препаратов в одной программе. Присутствует удобный поиск,
AgileMedCalc 1.4.0 для Android
AgileMedCalc - многофункциональный медицинский калькулятор, позволяющий расчитать семь медицинских показателей. Среди них есть расчет уровня глюкозы,
AgileSciTools 1.5.0 для Android
AgileSciTools - калькулятор для проведения биологических исследований. Позволяет расчитать молярную концентрацию, множественность заражения и другие величины