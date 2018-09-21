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КонсультантПлюс для iOS

КонсультантПлюс 7.6.4 для iPhone, iPad

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Описание КонсультантПлюс 7.6.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать КонсультантПлюс 7.6.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (50.08 Мб) Скриншоты КонсультантПлюс 7.6.4 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика КонсультантПлюс 7.6.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о КонсультантПлюс 7.6.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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КонсультантПлюс позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам (календарю бухгалтера, производственному календарю, ставкам налогов, расчетным индикаторам и др.).

Приложение будет полезно не только специалистам — в нём содержатся полезные сведения по многим повседневным вопросам:

  • защита прав потребителей;
  • налоговые льготы и вычеты;
  • защита трудовых прав;
  • оформление и защита имущественных прав;
  • штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы за нарушение ПДД;
  • получение материнского капитала;
  • оплата налогов физическими лицами и др.

Для работы без доступа в интернет можно заранее поставить закладки на любой документ или его часть. Документы с закладками сохраняются в разделе "Избранное".

Информацию легко найти с помощью Быстрого поиска. Расширенный поиск поможет найти документы по известным реквизитам (дата принятия, принявший орган и др.). Доступны тексты в любой редакции, даже c изменениями, не вступившими в силу.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты КонсультантПлюс:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 33
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаконодательство
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КонсультантПлюс 7.6.4 для iPhone, iPad

Приложение предоставляет различную правовую информацию, а также содержит полезные сведения по многим вопросам, как например защита прав потребителей, налоги, защита

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Отзывы о программе КонсультантПлюс

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