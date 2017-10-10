nPlayer Lite - один из лучших медиаплеров для платформы iOS, который выделяется богатым функционалом и поддержкой всех современных мультимедийных форматов. Присутствует возможность воспроизводить потоковое видео и аудио, с помощью жестов управлять воспроизведением, субтитрами, громкостью и яркостью и многое другое.
Основные возможности:
Поддержка iXpand Flash Drive.
Поддержка вывода через HDMI.
Поддержка видео форматов : MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, ASF, FLV, OGV, RMVB, TP и др.
Поддержка аудио форматов : MP3, WAV, WMA, FLAC, APE и др.
Поддержка субтитров форматов : SMI, SRT, SSA, IDX, SUB, LRC, SUP, MLP2 и др.
Поддержка изображений форматов : JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF и др.
Поддержка плейлистов : CUE, M3U, PLS
Поддержка WebDAV, FTP, SFTP, HTTP, SMB/CIFS
Поддержка UPnP/DLNA (поддержка субтитров при условии передачи субтитров сервером DLNA).
Поддержка облачных хранилищ (Amazon Cloud Drive, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Yandex.Disk).
Поддержка контента iTunes (кроме файлов с DRM защитой).
Поддержка фото и видео из Альбомов устройства.
Настройка скорости воспризведения : 0.5x ~ 4.0x.
Воспроизведение с момента остановки.
Повтор отрезка.
Блокировка ориентации.
Поддержка аппаратного ускорения H.264/MPEG4.
Изменение ориентации экрана, настройка яркости и насыщенности изображения.
Поддержка синхронизации аудио.
Поддержка текстов песен.
Поддержка добавления субтитров во время воспроизведения.
Поддержка тэгов SAMI(SMI).
Действия с файлами: Удалить, Переместить, Переименовать, Создать папку.
Управление плейлистами : Создать, Удалить, Изменить.
Поддержка показа недавно воспроизведенных файлов.
Блокировка папок паролем.
Несколько тем оформления и многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app