Buzz Launcher для Android

Buzz Launcher 1.9.7.07 для Android

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Описание Buzz Launcher 1.9.7.07 для AndroidОписание   Скачать Buzz Launcher 1.9.7.07 для AndroidСКАЧАТЬ (13,46 Мб) Скриншоты Buzz Launcher 1.9.7.07 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Buzz Launcher 1.9.7.07 для AndroidСтатистика   Отзывы о Buzz Launcher 1.9.7.07 для AndroidОтзывы (0)  
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Buzz Launcher – с этим сервисом ваше устройство станет более ярким и красочным. Примените одну из сотен тысяч Homepacks и увидите, как преобразится девайс.

Вам на выбор будет представлено более 500 000 различных тем, созданных самими пользователями. Лаунчер умеет автоматически сортировать установленные приложения по категориям, имеет широкие возможности для кастомизации и поддерживает управление жестами. 

Самостоятельно редактируйте значки и их размеры, задавайте параметры прозрачности (если поддерживается устройством) и настраивайте различные сетки для каждого экрана. 

Скриншоты Buzz Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 128
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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Отзывы о программе Buzz Launcher

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