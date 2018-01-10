Buzz Launcher – с этим сервисом ваше устройство станет более ярким и красочным. Примените одну из сотен тысяч Homepacks и увидите, как преобразится девайс.

Вам на выбор будет представлено более 500 000 различных тем, созданных самими пользователями. Лаунчер умеет автоматически сортировать установленные приложения по категориям, имеет широкие возможности для кастомизации и поддерживает управление жестами.

Самостоятельно редактируйте значки и их размеры, задавайте параметры прозрачности (если поддерживается устройством) и настраивайте различные сетки для каждого экрана.