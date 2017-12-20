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iNetTools для iOS

iNetTools 7.0 для iPhone, iPad

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Описание iNetTools 7.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать iNetTools 7.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (26.6 Мб) Скриншоты iNetTools 7.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика iNetTools 7.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о iNetTools 7.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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INetTools — набор средств сетевой диагностики для iPhone и iPad. В него входят такие часто используемые утилиты, как Ping, DNS Lookup, Trace Route и Port Scanner. Поддерживаемые компоненты включают:

  • Универсальное приложение для iPhone и iPad.
  • Утилиты: Ping, DNS Lookup, Trace Route и Port Scanner.
  • Список часто используемых серверов.
  • Список недавно выполненных операций.
  • Возможность обновления до полной версии.

Благодаря удобному интерфейсу iNetTools позволяет простейшим способом диагностировать проблемы с сетью в iPhone и iPad.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты iNetTools:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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