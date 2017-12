Metal Detector Pro 1.0 для iPhone, iPad, iPod Metal Detector Pro - превращает iPhone 3G в металлоискатель. Дополнительные 3 датчика позволяют точно понять в какой стороне находится металлический объект. Работает iNetTools 7.01 для iPhone, iPad Набор инструментов для сетевой диагностики, с помощью которого можно быстро и легко проверить пинг, DNS, производить trace, осуществлять мониторинг серверов, Avira Secure Backup 1.05 для iPhone, iPad Avira Secure Backup - неплохой инструмент для хранения в интернете на серверах Avira важной цифровой информации, которая может быть быстро и без труда восстановлена

AppBox Pro 4.6.1 для iPhone, iPad, iPod AppBox Pro состоит из 18 отдельных утилит, например, конвертер всевозможных величин из одной системы в другую, встроенный индикатор уровня заряда батареи, линейка, Google Analytics 3.6.1 для iPhone Google Analytics - приложение для детальной статистики посетителей сайта, оптимизированное для пользователей iOS-устройств Mail to Self NCC-1657 для iPhone Mail to Self - приложение для iPhone-устройств, с помощью которого можно отправлять содержимое Вашего iPhone на почтовый ящик