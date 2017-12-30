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Web Tools для iOS

Web Tools 1.0.5 для iPhone, iPad

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Описание Web Tools 1.0.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать Web Tools 1.0.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (28.9 Мб) Скриншоты Web Tools 1.0.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Web Tools 1.0.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Web Tools 1.0.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Web Tools - многофункциональный инструмент для управления вашими сайтами. С помощью приложения можно работать с файлами, следить за стабильностью своих сайтов, управлять сервером и тестировать новые функции.

Приложение включает в себя:

  • Утилиту для HTTP тестов
  • Reachability - Проверка доступности сайтов по ip адресу
  • Тестирование скорости интернет соединения

Приложение обеспечивает доступ к наиболее востребованным утилитам, которые сетевые администраторы и веб-разработчики используют на своих компьютерах. Программа обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому вы сможете за считанные минуты настроить свой сайт и проверить его стабильность.

Приложение постоянно совершенствуется, разработчики учитывают отзывы клиентов и меняют свой продукт, предлагая новые, более удобные и функциональные версии.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Web Tools:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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