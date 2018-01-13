IP Tools - незаменимое приложение для IT специалистов и сетевых администраторов, которое представляет собой мощный набор утилит для анализа и оптимизации сети.
Программа включает в себя самые распространенные сетевые утилиты, которые вы можете встретить в настольных ПК, благодаря которым можно легко устранить проблему в вашей сети или оптимизировать ее при этом находясь за сотни километров.
IP Tools обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому вы в считанные секунды получите полную информацию о сети к которой вы подключены, сможете узнать внутренний и внешний IP (с помощью функции "Мой ip"), SSID, BSSID, broadcast адрес, gateway, маску сети, страну, регион, город, географические координаты провайдера (широты и долготу), whois и другую базовую информацию.
Предоставляет следующий набор сетевых инструментов:
Пинг (Ping)
LAN scanner (Сканер локальной сети)
DNS Lookup
Сканер Портов
Получение данных о сайте и его владельце (Whois)
Настройка роутера прямо со смартфона (Router Setup)
Трассировка маршрута (Traceroute)
WiFi Проводник
Функция "Мой ip"
Лог Соединений
IP Калькулятор
IP & Host Конвертер
Все эти WiFi инструменты позволят вам получить максимально полную и ясную картину о состоянии вашей компьютерной сети. Диагностика и оптимизация с приложением IP Tools осуществляется быстро, легко, с максимальным комфортом.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app