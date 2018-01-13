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IP Tools для iOS

IP Tools 2.0.6 для iPhone, iPad

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Описание IP Tools 2.0.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать IP Tools 2.0.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (31.4 Мб) Скриншоты IP Tools 2.0.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика IP Tools 2.0.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о IP Tools 2.0.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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IP Tools - незаменимое приложение для IT специалистов и сетевых администраторов, которое представляет собой мощный набор утилит для анализа и оптимизации сети.

Программа включает в себя самые распространенные сетевые утилиты, которые вы можете встретить в настольных ПК, благодаря которым можно легко устранить проблему в вашей сети или оптимизировать ее при этом находясь за сотни километров.

IP Tools обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому вы в считанные секунды получите полную информацию о сети к которой вы подключены, сможете узнать внутренний и внешний IP (с помощью функции "Мой ip"), SSID, BSSID, broadcast адрес, gateway, маску сети, страну, регион, город, географические координаты провайдера (широты и долготу), whois и другую базовую информацию.

Предоставляет следующий набор сетевых инструментов:

  • Пинг (Ping)
  • LAN scanner (Сканер локальной сети)
  • DNS Lookup
  • Сканер Портов
  • Получение данных о сайте и его владельце (Whois)
  • Настройка роутера прямо со смартфона (Router Setup)
  • Трассировка маршрута (Traceroute)
  • WiFi Проводник
  • Функция "Мой ip"
  • Лог Соединений
  • IP Калькулятор
  • IP & Host Конвертер

Все эти WiFi инструменты позволят вам получить максимально полную и ясную картину о состоянии вашей компьютерной сети. Диагностика и оптимизация с приложением IP Tools осуществляется быстро, легко, с максимальным комфортом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты IP Tools:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 16
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе IP Tools

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