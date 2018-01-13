IP Tools - незаменимое приложение для IT специалистов и сетевых администраторов, которое представляет собой мощный набор утилит для анализа и оптимизации сети.

Программа включает в себя самые распространенные сетевые утилиты, которые вы можете встретить в настольных ПК, благодаря которым можно легко устранить проблему в вашей сети или оптимизировать ее при этом находясь за сотни километров.

IP Tools обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому вы в считанные секунды получите полную информацию о сети к которой вы подключены, сможете узнать внутренний и внешний IP (с помощью функции "Мой ip"), SSID, BSSID, broadcast адрес, gateway, маску сети, страну, регион, город, географические координаты провайдера (широты и долготу), whois и другую базовую информацию.

Предоставляет следующий набор сетевых инструментов:

Пинг (Ping)

LAN scanner (Сканер локальной сети)

DNS Lookup

Сканер Портов

Получение данных о сайте и его владельце (Whois)

Настройка роутера прямо со смартфона (Router Setup)

Трассировка маршрута (Traceroute)

WiFi Проводник

Функция "Мой ip"

Лог Соединений

IP Калькулятор

IP & Host Конвертер

Все эти WiFi инструменты позволят вам получить максимально полную и ясную картину о состоянии вашей компьютерной сети. Диагностика и оптимизация с приложением IP Tools осуществляется быстро, легко, с максимальным комфортом.