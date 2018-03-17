YoWindow для iOS

YoWindow 1.36 для iPhone, iPad

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Описание YoWindow 1.36 для iPhone, iPadОписание   Скачать YoWindow 1.36 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (68.67 Мб) Скриншоты YoWindow 1.36 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика YoWindow 1.36 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о YoWindow 1.36 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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YoWindow - это абсолютно новая погодная программа. Особенностью приложения, выделяющей ее на фоне аналогов, является живой пейзаж отражающий настоящую погоду. Например, если на улице дождь - в программе тоже идет дождь. Солнце также восходит и садится в то же время, что и в реальной жизни.

Также присутствует возможность прокрутить время вперед. Для этого достаточно просто провести пальцем по экрану и вы увидите как погода изменяется со временем.

Основные возможности:

  • Вся погода перед вашими глазами. Вы сразу видите погоду сейчас, прогноз на ближайшее время и прогноз на несколько дней вперед.
  • Мастерски нарисованные пейзажи меняются в зависимости от времени года. Пейзажи проработаны до мельчайших деталей. Выбирайте любой на свой вкус.
  • YoWindow - это окно у вас в кармане =)
  • Прогноз погоды представлен yr.no и NWS - ведущими метеорологическими организациями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты YoWindow:

Статус программы Платная | Цена: 75 руб.
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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