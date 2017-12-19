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5 LeaderTask – это простой и удобный сервис для управления делами. Составляйте список дел на каждый день, распределяйте дела по проектам, разбивайте задачи на подзадачи, устанавливайте напоминания для важных дел, прикрепляйте документы к задачам, поручайте дела друзьям/коллегам и многое другое! Органайзер ЛидерТаск предназначен для тех, кому нужно «всё и сразу»: задачи, подзадачи, заметки, поручения, проекты, метки, файлы, поиск. Возможности программы: Возможность разбить задачи на подзадачи без ограничения на глубину вложенности. Подзадачи так же можно разбить на еще более мелкие задачи.

Уникальный механизм «Антизабывание». Он позволяет не забыть о задачах, которые вы должны были сделать вчера и ранее, но не сделали. Механизм переносит просроченные задачи в список задач на сегодня.

Возможность визуального выделения задач (окраска в произвольный цвет).



Автономный режим (можно управлять задачами даже без подключения к интернету).

Поддержка всех систем тайм-менеджмента: GTD, Autofocus, Superfocus, Pomodoro Technique, Do It Tomorrow, Система Стивена Кови и т. д.

Данные (задачи, заметки, проекты, ...) хранятся в облаке в зашифрованном виде. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app LeaderTask для Windows

LeaderTask для Android