LeaderTask для iOS

LeaderTask 12.8.115 для iPhone, iPad

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Описание LeaderTask 12.8.115 для iPhone, iPadОписание   Скачать LeaderTask 12.8.115 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (45.7 Мб) Скриншоты LeaderTask 12.8.115 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика LeaderTask 12.8.115 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о LeaderTask 12.8.115 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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LeaderTask – это простой и удобный сервис для управления делами.

Составляйте список дел на каждый день, распределяйте дела по проектам, разбивайте задачи на подзадачи, устанавливайте напоминания для важных дел, прикрепляйте документы к задачам, поручайте дела друзьям/коллегам и многое другое!

Органайзер ЛидерТаск предназначен для тех, кому нужно «всё и сразу»: задачи, подзадачи, заметки, поручения, проекты, метки, файлы, поиск.

Возможности программы:

  • Возможность разбить задачи на подзадачи без ограничения на глубину вложенности. Подзадачи так же можно разбить на еще более мелкие задачи.
  • Уникальный механизм «Антизабывание». Он позволяет не забыть о задачах, которые вы должны были сделать вчера и ранее, но не сделали. Механизм переносит просроченные задачи в список задач на сегодня.
  • Возможность визуального выделения задач (окраска в произвольный цвет).
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  • Автономный режим (можно управлять задачами даже без подключения к интернету).
  • Поддержка всех систем тайм-менеджмента: GTD, Autofocus, Superfocus, Pomodoro Technique, Do It Tomorrow, Система Стивена Кови и т. д.
  • Данные (задачи, заметки, проекты, ...) хранятся в облаке в зашифрованном виде.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты LeaderTask:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе LeaderTask

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