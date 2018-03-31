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5 Wunderlist — приложение списков дел для iOS, благодаря которому выполнение повседневных задач становится простым и увлекательным. Благодаря данной программе можно получать напоминания в любое время, делиться своими списками дел, просматривать все запланированные задачи с помощью виджета, общаться с помощью комментариев в реальном времени и многое другое. Основные возможности: Легкое добавление в приложение любых материалов из Интернета.

Группировка связанных между собой списков в папки.

Комментарии.

Общие списки.

Работа на всех платформах.

Напоминания.

Даты выполнения.

Заметки.

Уведомления об изменениях по электронной почте или push-уведомления.

Возможность использования меток.

Возможность печатать списки и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Wunderlist для Android