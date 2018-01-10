Celsius Free - Weather & Temperature on your Home Screen 4.0.3 для iPhone, iPad, iPod
Celsius Free - бесплатный погодный информер, отображающий погоду на 5 дней. Поддерживает скины. Настройки позволяют сигнализировать о достижении нулевой температуры
Better Weather 2.70 для iPad
Better Weather - красочный интерактивный погодный информер с поддержкой скинов и слайдшоу. Программа выдает информацию о текущей погоде в выбранном городе или
Yahoo Weather 1.13.1 для iPhone, iPad
Yahoo Weather - отличное красочное погодное приложение от корпорации Yahoo, которое отличается уникальным дизайном и достаточно точным прогнозом
Celsius - Weather & Temperature on your Home Screen 4.0.3 для iPhone, iPad, iPod
Celsius - погодный информер, отображающий погоду на 10 дней. Поддерживает скины. Настройки позволяют сигнализировать о достижении нулевой температуры. Текущая
Fahrenheit Free - Weather and Temperature on your Home Screen 4.0.3 для iPhone, iPad, iPod
Fahrenheit Free - погодный информер, отображающий текущую погоду, а также на следующие 4 дня. Выдается сообщение о температуре, скорости ветра и его направлении,
Google Новости и погода 2.03.1045 для iPhone, iPad
Google Новости и погода - новостное приложение от Google, где собраны все самые свежие и важные события как в мире, так и в Вашем регионе, а также актуальный прогноз