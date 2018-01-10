Gismeteo lite для iOS

Gismeteo lite 1.66 для iPhone, iPad

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Описание Gismeteo lite 1.66 для iPhone, iPadОписание   Скачать Gismeteo lite 1.66 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (19.4 Мб) Скриншоты Gismeteo lite 1.66 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Gismeteo lite 1.66 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Gismeteo lite 1.66 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Gismeteo lite - официальное бесплатное погодное приложение от Gismeteo.

Ключевые особенности:

  • точный прогноз погоды по дням и по часам;
  • погода в избранных пунктах и по всему миру;
  • поиск ближайших местоположений;
  • красивый, удобный и простой интерфейс;
  • предупреждения о геомагнитных бурях;
  • сообщения о таких явлениях как град, туман, сильный ветер и других;
  • работа в режиме офлайн (отображаются ранее загруженные данные).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Gismeteo lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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Отзывы о программе Gismeteo lite

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