Better Weather - красочный интерактивный погодный информер с поддержкой скинов и слайдшоу. Программа выдает информацию о текущей погоде в выбранном городе или

Celsius - Weather & Temperature on your Home Screen 4.0.3 для iPhone, iPad, iPod

Celsius - погодный информер, отображающий погоду на 10 дней. Поддерживает скины. Настройки позволяют сигнализировать о достижении нулевой температуры. Текущая

Fahrenheit Free - Weather and Temperature on your Home Screen 4.0.3 для iPhone, iPad, iPod

Fahrenheit Free - погодный информер, отображающий текущую погоду, а также на следующие 4 дня. Выдается сообщение о температуре, скорости ветра и его направлении,

Google Новости и погода 2.03.1045 для iPhone, iPad

Google Новости и погода - новостное приложение от Google, где собраны все самые свежие и важные события как в мире, так и в Вашем регионе, а также актуальный прогноз