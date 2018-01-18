Microsoft Edge для Android

Microsoft Edge 1.0.0.1561 для Android

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Описание Microsoft Edge 1.0.0.1561 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Edge 1.0.0.1561 для AndroidСКАЧАТЬ (55,57 Мб) Скриншоты Microsoft Edge 1.0.0.1561 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Microsoft Edge 1.0.0.1561 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Edge 1.0.0.1561 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft Edge Preview (Unreleased) – фирменный браузер операционной системы Windows 10 на вашем устройстве. Благодаря фоновой синхронизации продолжайте работать с приложением на ПК или Android-смартфоне без потери данных.

Основные особенности браузера:

  • С помощью синхронизации данных браузер будет одинаковым для всех устройств.
  • С вашими ссылками, «избранным» и историей посещения поиск информации значительно упростится.
  • Режим чтения: сконцентрируйтесь на просмотре текста, не отвлекаясь на другой контент.
  • Встроенный сканер QR-кодов.
  • Улучшенный голосовой поиск.
  • Режим «InPrivate» обеспечивает полное инкогнито в сети.

Обращаем внимание, что браузер Microsoft Edge для Android пока находится на стадии тестирования, в работе приложения возможны сбои. 

Скриншоты Microsoft Edge:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 152
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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