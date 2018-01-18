Google Chrome 62.0.3202.84 для Android
Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически
Opera 44.1.2246.123029 для Android
Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и
UC Browser 11.5.0.1015 для Android
UC Browser — браузер для Android предложит большой выбор персональных настроек. Такие функции, как отображение картинок, можно отключать и экономить трафик.
Opera Mini 32.0.2254.123747 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик
Opera Max 3.1.52 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте
UC Browser Mini 11.0.0 для Android
UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь