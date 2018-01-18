Google Chrome 62.0.3202.84 для Android

Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически

Opera 44.1.2246.123029 для Android

Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и

UC Browser 11.5.0.1015 для Android

UC Browser — браузер для Android предложит большой выбор персональных настроек. Такие функции, как отображение картинок, можно отключать и экономить трафик.