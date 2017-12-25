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Погода & Радар для Android

Погода & Радар 4.18.3 для Android

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Описание Погода & Радар 4.18.3 для AndroidОписание   Скачать Погода & Радар 4.18.3 для AndroidСКАЧАТЬ (27,75 Мб) Скриншоты Погода & Радар 4.18.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Погода & Радар 4.18.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Погода & Радар 4.18.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Погода & Радар - приложение предоставляет точную информацию о погоде в вашем городе и любых других, интересующих вас регионах. Присутствуют радиолокационные карты осадков и погоды, оповещения о непогоде в виде дождя, снега, града и пр.

Достаточно только взглянуть на экран телефона и вы увидите прогноз погоды на каждый час и для каждого отрезка дня. При нажатии по экрану пальцем вы получите еще больше метеоинформации: вид осадков, их вероятность и количество, силу и направление ветра, порывы ветра, длительность солнечной погоды в течении дня, а также время восхода и захода солнца.

Основные возможности:

  • Погода на 14 дней: Тренд и прогноз погоды на 14 дней.
  • Радар погоды по всему миру. Интерактивно и в реальном времени.
  • Прогноз давления и влажности воздуха, а так же УФ-Индекса.
  • Прогноз погоды почасовой и по времени суток (утро, день, вечер, ночь).
  • Оповещение о грозах, шторме и урагане.
  • Радар осадков и Радар погоды: осадки, грозы и молнии вживую.
  • Виджет Погода.
Что нового в Погода & Радар 4.18.3 для Android?
  • Каждое обновление нашего приложение приносит улучшения в скорости и надежности.
Скриншоты Погода & Радар:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 125
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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Отзывы о программе Погода & Радар

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