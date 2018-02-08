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Avira Phantom VPN для Android

Avira Phantom VPN 1.5.5 для Android

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Описание Avira Phantom VPN 1.5.5 для AndroidОписание   Скачать Avira Phantom VPN 1.5.5 для AndroidСКАЧАТЬ (13,47 Мб) Скриншоты Avira Phantom VPN 1.5.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Avira Phantom VPN 1.5.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avira Phantom VPN 1.5.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Avira Phantom VPN - обеспечивает безопасный и анонимный просмотр веб-страниц, а также защиту личных данных. Приложение скрывает ваш IP-адрес, защищает ваши персональные данные и обеспечивает безопасность вашего соединения во всех сетях.

Когда вы подключаетесь к Интернету через незащищенную сеть, например через точку доступа в общественном месте, злоумышленники могут следить за тем, что вы делаете и какими данными обмениваетесь с друзьями в социальных сетях, с интернет-магазинами и веб-сайтами банков. Avira Phantom VPN скрывает от злоумышленников эти данные.

Страны защищают свои границы, а иногда и свои границы в Интернете. Это значит, что некоторые новостные каналы, социальные сети, сервисы потокового видео недоступны в определенных регионах и странах. Avira Phantom VPN позволяет посещать эти веб-сайты, преодолевая границы.

Что нового в Avira Phantom VPN 1.5.5 для Android?
  • Исправление ошибок
  • Процедура покупки: процесс покупок стал быстрее и комфортнее.
  • Всплывающие уведомления: напоминания об использовании продукта в рекомендуемых ситуациях или после перерыва.
  • Наша цель — улучшить безопасность, стабильность и скорость функционирования продуктов, чтобы обеспечить пользователям на данном рынке наилучший опыт работы.
Скриншоты Avira Phantom VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 146
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Avira Phantom VPN

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