Adblock Browser 2.0.0 для iPhone, iPad
Adblock Browser - необычный браузер от разработчиков известного блокировщика рекламы Adblock Plus, который по умолчанию "режет" раздражающую рекламу, избавляя Вас от
Microsoft Authenticator 5.5.2 для iPhone, iPad
Приложение для iOS-устройств, с помощью которого пользователи смогут избавиться от необходимости вводить длинные и сложные пароли для подтверждения личности.
Kaspersky QR Scanner 1.3.0 для iPhone, iPad
Kaspersky QR Scanner - приложение от популярной антивирусной компании Kaspersky Lab, позволяющее считывать информацию с QR-кодов и предупреждать пользователей о
Wargaming Auth 1.0 для iPhone, iPad
Утилита для iPhone, iPad и iPod touch, разработанная компанией Wargaming с помощью можно надежно защитить свой персональный игровой аккаунт во вселенной
Kaspersky Safe Browser 1.9.1 для iPhone, iPad
Kaspersky Safe Browser — браузер для iOS-девайсов, защищающий вас не только от вредоносного кода, фишинговых сайтов и вредоносных ссылок, но и нежелательного
Norton WiFi Privacy VPN 2.4 для iPhone, iPad
Надежная защита вашей онлайн-безопасности, благодаря которой iPhone, iPad или iPod touch получает автоматическое шифрование для всех входящих и исходящих данных,