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Avira Password Manager для iOS

Avira Password Manager 1.8 для iPhone, iPad

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Описание Avira Password Manager 1.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Avira Password Manager 1.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (57.9 Мб) Скриншоты Avira Password Manager 1.8 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Avira Password Manager 1.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Avira Password Manager 1.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Avira Password Manager - удобный менеджер паролей для iPhone, iPad и iPod touch. Ваши пароли защищают от взломщиков ваши банковские счета, профили в социальных сетях, электронные письма и т.д. Поэтому они должны быть надежными и уникальными для каждой учетной записи — и при этом удобно доступными.

Avira Password Manager делает все за вас:

  • Создает надежные и уникальные пароли.
  • Сохраняет новые пароли.
  • Импортирует существующие пароли.
  • Шифрует сохраненные пароли.
  • Выполняет автоматический вход в ваши сохраненные учетные записи.
  • Синхронизирует пароли между различными устройствами.
  • Позволяет вам управлять всеми паролями на центральной панели управления.

Ключевые особенности:

  • Один основной пароль, чтоб управлять остальными. Он станет последним паролем, который вы должны будете запомнить, и он позволит вам получать доступ ко всем остальным паролям.
  • Уменьшите риск. Упростите себе жизнь. Вам не нужно выбирать между простотой и безопасностью: каждая из ваших учетных записей получит уникальный и надежный пароль, созданный для вас автоматически.
  • Повысьте конфиденциальность. Защитите себя от взломов. Ваши пароли шифруются (AES-256), и получить к ним доступ можно только с помощью основного пароля. Даже Avira не имеет к ним доступа.
  • Экономьте время. Берегите нервы. Вам больше не потребуется сбрасывать забытый пароль — мы безопасно храним пароли, автоматически подставляем их и выполняем за вас вход по одному щелчку мыши.
  • Центральное управление (премиум-функция). Каждая учетная запись, которую вы создаете, доступна на центральной онлайн-панели управления. Добавляйте новые учетные записи или импортируйте существующие из файлов CSV и других менеджеров паролей.
  • Синхронизация между устройствами (премиум-функция). Для большего удобства вы можете даже синхронизировать пароли между iPhone и ноутбуком.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Avira Password Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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