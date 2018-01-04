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5 Avira Password Manager - удобный менеджер паролей для iPhone, iPad и iPod touch. Ваши пароли защищают от взломщиков ваши банковские счета, профили в социальных сетях, электронные письма и т.д. Поэтому они должны быть надежными и уникальными для каждой учетной записи — и при этом удобно доступными. Avira Password Manager делает все за вас: Создает надежные и уникальные пароли.

Сохраняет новые пароли.

Импортирует существующие пароли.

Шифрует сохраненные пароли.

Выполняет автоматический вход в ваши сохраненные учетные записи.

Синхронизирует пароли между различными устройствами.

Позволяет вам управлять всеми паролями на центральной панели управления. Ключевые особенности: Один основной пароль, чтоб управлять остальными. Он станет последним паролем, который вы должны будете запомнить, и он позволит вам получать доступ ко всем остальным паролям.

Уменьшите риск. Упростите себе жизнь. Вам не нужно выбирать между простотой и безопасностью: каждая из ваших учетных записей получит уникальный и надежный пароль, созданный для вас автоматически.

Повысьте конфиденциальность. Защитите себя от взломов. Ваши пароли шифруются (AES-256), и получить к ним доступ можно только с помощью основного пароля. Даже Avira не имеет к ним доступа.

Экономьте время. Берегите нервы. Вам больше не потребуется сбрасывать забытый пароль — мы безопасно храним пароли, автоматически подставляем их и выполняем за вас вход по одному щелчку мыши.

Центральное управление (премиум-функция). Каждая учетная запись, которую вы создаете, доступна на центральной онлайн-панели управления. Добавляйте новые учетные записи или импортируйте существующие из файлов CSV и других менеджеров паролей.

Синхронизация между устройствами (премиум-функция). Для большего удобства вы можете даже синхронизировать пароли между iPhone и ноутбуком. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Avira Password Manager для Android