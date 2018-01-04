Keeper 11.2 для iPhone, iPad, iPod
Keeper - менеджер паролей и хранитель разнообразных секретных/важных данных таких как данные кредитных карт, пароли к аккаунтам, телефонные номера проституток и
E-num 3.5.2 для iPhone, iPad
E-num - система авторизации, предоставляющая доступ к сервисам WebMoney при помощи одноразовых паролей, которые передаются на зарегистрированное мобильное устройство
Enpass Password Manager 5.5.6 для iPhone, iPad
Enpass Password Manager - один из лучших менеджеров паролей, который надежно сохранит все Ваши учетные записи, личную информацию, идентификаторы банковских карт да и
Avira Password Manager 1.7 для iPhone, iPad
Удобное приложение, благодаря которому можно не беспокоиться о забытых паролях от ваших банковских счетов, профилей в социальных сетях, электронной почты и прочих
1Password 7.0.4 для iPhone, iPad
1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации
RoboForm 8.5.4 для iPhone, iPad
RoboForm - один из самых лучших и надежных кросс-платформенных менеджеров паролей, теперь реализованный и для iOS-устройств