DJ Audio Editor для Windows

DJ Audio Editor 7.1

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Описание DJ Audio Editor 7.1Описание   Скачать DJ Audio Editor 7.1СКАЧАТЬ (30,46 Мб) Скриншоты DJ Audio Editor 7.1Скриншоты (4)   Статистика DJ Audio Editor 7.1Статистика   Отзывы о DJ Audio Editor 7.1Отзывы (0)  
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DJ Audio Editor - простой в использовании аудио редактор, с помощью которого можно легко редактировать любимые треки.

Присутствует возможность обрабатывать треки, используя специальные фильтры, настраивать звук с помощью эквалайзера, создавать и сохранять собственные пресеты, вырезать фрагменты аудио, объединять и обрезать аудиофайлы, осуществлять запись аудио с различных входов, а также поддерживается работа со всеми популярными аудиоформатами.

Кроме этого имеется функция копирования музыки с аудио дисков и редактирования тегов аудио файлов.

Основные возможности:

  • Мощный редактор аудиофайлов.
  • Возможность сохранения в различные форматы аудио, включая MP3, WAV, OGG, WMA, M4A, AAC, AMR, MP2, RA, AC3, FLAC, MKA, AU, AIFF, M4B, M4R и пр.
  • Наличие инструментов для вырезания, объединения, разделения, обрезания, удаления фрагментов и микширования аудиофайлов.
  • Запись голоса, аудио и звука с любого источника (микрофон, различные сторонние приложения, радио и пр.).
  • Возможность применять различные фильтры и эффекты.
  • Поддержка широкого спектра медиафайлов, включая аудио и видео форматы.
  • Извлечение и конвертирование музыки с аудио CD.
  • Редактирование тегов и обновление информации о треке.
  • Извлечение аудио дорожки из видео файлов с сохранением в разные форматы.
Скриншоты DJ Audio Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 201
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио
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Отзывы о программе DJ Audio Editor

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