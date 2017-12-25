Twidere for Twitter для Android

Twidere for Twitter 3.7.3 для Android

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Описание Twidere for Twitter 3.7.3 для AndroidОписание   Скачать Twidere for Twitter 3.7.3 для AndroidСКАЧАТЬ (12,94 Мб) Скриншоты Twidere for Twitter 3.7.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Twidere for Twitter 3.7.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Twidere for Twitter 3.7.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Twidere for Twitter – если вы захотите заменить стандартный клиент для Twitter, то данное приложение является неплохим вариантом.

Для пользователей существует возможность изменять внешний вид приложения, включая навигационную панель управления. Меняйте цвет приложения, устанавливайте фон и прозрачность что бы достичь своего идеала.

Особенности приложения:

  • Интерфейс в стиле Material Design.
  • Ночной режим.
  • Фильтры игнорирования.
  • Поддержка нескольких учетных записей.
  • Настройка размера шрифта.
  • Просмотр изображений в Instagram, TwitPic, Sina Weibo и др.
  • Открытый исходный код.
Скриншоты Twidere for Twitter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 67
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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