ESET NOD32 Internet Security - комплексное антивирусное решение для максимальной защиты компьютера, которое позволяет эффективно находить и устранять все виды угроз, включая вирусы, руткиты, программы-вымогатели и шпионские программы.
Приложение надежно защищает ПК от всех разновидностей вредоносного ПО, в том числе использующего уязвимости в популярных программах, а также блокирует целевые атаки и эксплойты. Кроме этого функция защиты от фишинга оберегает от мошеннических сайтов, крадущих личные данные, такие как логины и пароли или данные.
ESET NOD32 Internet Security включает в себя, такие инструменты как антивирус, антишпион, антифишинг и антиспам, сканер UEFI, персональный файервол, модуль Антивор, Родительский контроль, встроенную защиту домашней сети и веб-камеры, функцию расширенного сканирования памяти и многое другое.
Также следует отметить наличие автоматической защиты финансовых транзакций в интернет-банке, уведомление о несанкционированных попытках доступа к веб-камере, проверка роутера и подключенных к сети устройств на уязвимости и пр.
Ключевые особенности:
Антивирус и Антишпион.
Защита от ботнетов, эксплойтов и сетевых атак.
Расширенное сканирование памяти.
Облачное сканирование.
Сканирование при загрузке файлов.
Сканирование в момент простоя системы.
Система предотвращения вторжений (HIPS).
Защита от скрипт-атак и программ-вымогателей.
Сканер UEFI.
Защита веб-камер и домашней сети.
Персональный файервол.
Защита онлайн-платежей.
Антифишинг.
Контроль устройств.
Антиспам.
Родительский контроль.
Игровой режим.
Наличие модуля Антивор.
Наличие встроенного инструмента диагностики ESET SysInspector.
Низкое влияние на системные ресурсы.
Что нового в ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0?
Новые функции:
Добавлена поддержка сканирования загрузочных секторов UEFI.
Добавлены дополнительные параметры диагностики для расширенной авторизации лицензии .
Для модуля защиты банковской оплаты добавлена поддержка Chrome 64.
Информация об операционной системе теперь отображается для некоторых типов устройств в мониторе домашней сети.
Добавлена возможность вручную удалять устройства, идентифицированные монитором сети.
Добавлена возможность вручную определять категории устройств в мониторе сети.
Добавлена поддержка средства чтения с экрана для онлайн и оффлайн установщиков.
Улучшения:
Улучшена безопасность благодаря более частым проверкам обновлений для антивирусного движка и других модулей.
Снижено время установки продукта.
Улучшено оповещение о статусе работы ESET.
Реализованы различные улучшения активации для уменьшения числа сбоев.
Защита от шифровальщиков переинована в экран от шифровальщиков.
Исправленные ошибки:
Исправлена проблема появления ошибки "Обновление еще не запущено" после успешного обновления ESET.
Исправлен сбой интегрции интерфейса антивирусного сканер после установки и перед перезагрузкой системы в Windows 10 64-bit сборка 16215.
Исправлен сброс стандартных задач после выполнения исправления.
Исправлена ошибка BSOD, связанная с переполнением стека.
Исправлена сбой меню предварительной настройки после выбора опции "по умолчанию".
Исправлена проблема, когда после изменения значения чекбокса, текст не читался JAWS.
Исправлен некорректный адрес ссылки "Забыл пароль".
Исправлена проблема, когда невозможно было выбрать пункты контекстного меню.
Исправления небольших ошибок и улучшения локализации.