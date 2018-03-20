ESET NOD32 Internet Security для Windows

ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0

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Описание ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0Описание   Скачать ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0СКАЧАТЬ (93,68 Мб) Скриншоты ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0Скриншоты (7)   Статистика ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0Статистика   Отзывы о ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0Отзывы (0)  
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ESET NOD32 Internet Security - комплексное антивирусное решение для максимальной защиты компьютера, которое позволяет эффективно находить и устранять все виды угроз, включая вирусы, руткиты, программы-вымогатели и шпионские программы.

Приложение надежно защищает ПК от всех разновидностей вредоносного ПО, в том числе использующего уязвимости в популярных программах, а также блокирует целевые атаки и эксплойты. Кроме этого функция защиты от фишинга оберегает от мошеннических сайтов, крадущих личные данные, такие как логины и пароли или данные.

ESET NOD32 Internet Security включает в себя, такие инструменты как антивирус, антишпион, антифишинг и антиспам, сканер UEFI, персональный файервол, модуль Антивор, Родительский контроль, встроенную защиту домашней сети и веб-камеры, функцию расширенного сканирования памяти и многое другое.

Также следует отметить наличие автоматической защиты финансовых транзакций в интернет-банке, уведомление о несанкционированных попытках доступа к веб-камере, проверка роутера и подключенных к сети устройств на уязвимости и пр.

Ключевые особенности:

  • Антивирус и Антишпион.
  • Защита от ботнетов, эксплойтов и сетевых атак.
  • Расширенное сканирование памяти.
  • Облачное сканирование.
  • Сканирование при загрузке файлов.
  • Сканирование в момент простоя системы.
  • Система предотвращения вторжений (HIPS).
  • Защита от скрипт-атак и программ-вымогателей.
  • Сканер UEFI.
  • Защита веб-камер и домашней сети.
  • Персональный файервол.
  • Защита онлайн-платежей.
  • Антифишинг.
  • Контроль устройств.
  • Антиспам.
  • Родительский контроль.
  • Игровой режим.
  • Наличие модуля Антивор.
  • Наличие встроенного инструмента диагностики ESET SysInspector.
  • Низкое влияние на системные ресурсы.
Что нового в ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0?

Новые функции:

  • Добавлена поддержка сканирования загрузочных секторов UEFI.
  • Добавлены дополнительные параметры диагностики для расширенной авторизации лицензии .
  • Для модуля защиты банковской оплаты добавлена поддержка Chrome 64.
  • Информация об операционной системе теперь отображается для некоторых типов устройств в мониторе домашней сети.
  • Добавлена возможность вручную удалять устройства, идентифицированные монитором сети.
  • Добавлена возможность вручную определять категории устройств в мониторе сети.
  • Добавлена поддержка средства чтения с экрана для онлайн и оффлайн установщиков.

Улучшения:

  • Улучшена безопасность благодаря более частым проверкам обновлений для антивирусного движка и других модулей.
  • Снижено время установки продукта.
  • Улучшено оповещение о статусе работы ESET.
  • Реализованы различные улучшения активации для уменьшения числа сбоев.
  • Защита от шифровальщиков переинована в экран от шифровальщиков.

Исправленные ошибки:

  • Исправлена проблема появления ошибки "Обновление еще не запущено" после успешного обновления ESET.
  • Исправлен сбой интегрции интерфейса антивирусного сканер после установки и перед перезагрузкой системы в Windows 10 64-bit сборка 16215.
  • Исправлен сброс стандартных задач после выполнения исправления.
  • Исправлена ошибка BSOD, связанная с переполнением стека.
  • Исправлена сбой меню предварительной настройки после выбора опции "по умолчанию".
  • Исправлена проблема, когда после изменения значения чекбокса, текст не читался JAWS.
  • Исправлен некорректный адрес ссылки "Забыл пароль".
  • Исправлена проблема, когда невозможно было выбрать пункты контекстного меню.
  • Исправления небольших ошибок и улучшения локализации.
Скриншоты ESET NOD32 Internet Security:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1950 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 305
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе ESET NOD32 Internet Security

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