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Kaspersky Battery Life для Android

Kaspersky Battery Life 1.2.4.71 для Android

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Описание Kaspersky Battery Life 1.2.4.71 для AndroidОписание   Скачать Kaspersky Battery Life 1.2.4.71 для AndroidСКАЧАТЬ (7,59 Мб) Скриншоты Kaspersky Battery Life 1.2.4.71 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Kaspersky Battery Life 1.2.4.71 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kaspersky Battery Life 1.2.4.71 для AndroidОтзывы (0)  
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Kaspersky Battery Life - бесплатный инструмент для экономии заряда батареи, который помогает продлить время автономной работы смартфонов и планшетов Android. Решение автоматически анализирует все приложения, работающие на вашем устройстве, выявляет те из них, что потребляют больше всего энергии, сообщает вам, сколько времени осталось до момента, когда батарея разрядится, а также помогает отключить ненужные приложения.

Программа постоянно отслеживает все приложения, запущенные на вашем устройстве – даже те, что работают в фоновом режиме. Вы можете отключить приложения, которые потребляют много энергии, а ваши любимые программы будут продолжать работать.

Если какое-либо приложение начинает использовать больше энергии, чем обычно, вы получаете об этом сообщение и решаете, нужно ли остановить его работу.

Kaspersky Battery Life анализирует потребление энергии каждым приложением на вашем устройстве, следит за уровнем заряда батареи и может точно предсказать время, оставшееся до момента, когда она полностью разрядится.

Что нового в Kaspersky Battery Life 1.2.4.71 для Android?
  • Экономия расхода батареи – уменьшение яркости экрана в нужный момент
  • Информация об уровне заряда батареи – уведомление о полной зарядке устройства
  • Полный контроль батареи – уведомления на заблокированном экране или в области уведомлений
Скриншоты Kaspersky Battery Life:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 205
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи
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