Kaspersky Battery Life - бесплатный инструмент для экономии заряда батареи, который помогает продлить время автономной работы смартфонов и планшетов Android. Решение автоматически анализирует все приложения, работающие на вашем устройстве, выявляет те из них, что потребляют больше всего энергии, сообщает вам, сколько времени осталось до момента, когда батарея разрядится, а также помогает отключить ненужные приложения.

Программа постоянно отслеживает все приложения, запущенные на вашем устройстве – даже те, что работают в фоновом режиме. Вы можете отключить приложения, которые потребляют много энергии, а ваши любимые программы будут продолжать работать.

Если какое-либо приложение начинает использовать больше энергии, чем обычно, вы получаете об этом сообщение и решаете, нужно ли остановить его работу.

Kaspersky Battery Life анализирует потребление энергии каждым приложением на вашем устройстве, следит за уровнем заряда батареи и может точно предсказать время, оставшееся до момента, когда она полностью разрядится.