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Samsung Internet Browser для Android

Samsung Internet Browser 6.2.01.12 для Android

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Описание Samsung Internet Browser 6.2.01.12 для AndroidОписание   Скачать Samsung Internet Browser 6.2.01.12 для AndroidСКАЧАТЬ (63,81 Мб) Скриншоты Samsung Internet Browser 6.2.01.12 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Samsung Internet Browser 6.2.01.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Samsung Internet Browser 6.2.01.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Samsung Internet Browser – фирменный браузер доступен для владельцев всех смартфонов на Android.

После установки вас ждут оптимизированный поиск, повышенная безопасность и различные блокировщики рекламы. Браузер бережно относится к расходу батареи, что особенно важно при длительном веб-серфинге.

Главные особенности приложения:

  • Синхронизация вкладок с облачным хранилищем Samsung Cloud.
  • Поисковые системы Google, Bing и DuckDuckGo на выбор.
  • Блокировщики рекламы (ad-block) для более комфортного серфинга.
  • Поддержка 360-видео и Gear VR.
  • Ночной режим для комфортного чтения при недостаточной освещенности.
  • Режим повышенной контрастности.
  • Меню быстрого доступа к основным настройкам.
  • Безопасные веб-платежи.
Скриншоты Samsung Internet Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 358
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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